Почему Путин выступил на встрече с Трампом против прекращения огня и предложил альтернативу в виде подписания всеобъемлющего соглашения по завершению войны?

То есть мирного договора.

Тут есть момент, который, как я обратил внимание, некоторые упускают.

Прекращение огня можно организовать хоть с сегодня на завтра, нужен только приказ, и дальше все зависит от полевых командиров — чтобы они его соблюдали.

Прекращение огня может остановить войну чуть ли не по щелчку пальцев, если старшие и полевые командиры обеих сторон соблюдают договоренность.

Ну или, на худой конец, минимизировать и свести насилие на фронте к реально возможному минимуму.

Соглашение о мире же — это сложный и долгий процесс, который может занять годы и даже десятилетия.

Несколько примеров навскидку:

Египет и Израиль — прекращение огня в 1973 году, мирный договор в 1979 году — 6 лет.

Иордания и Израиль — перемирие в 1949 году, мирный договор в 1994 году — 45 лет.

Армения и Азербайджан — прекращение огня в 2020-м, мирный договор в 2025-м — 5 лет.

Северная и Южная Кореи — перемирие в 1953 году (и то силами ООН, Китая и КНДР, Южная ничего не подписывала), а мирного договора так и нет по сей день.

И можно продолжать этот список далее, но логика понятна: мирный договор и завершение войны — это не курицу на рынке купить, это долгий процесс, который и на полвека может растянуться.

И даже его "быстрые" подписания — это 5 и более лет.

Путин, отказываясь от первого этапа — собственно остановить саму войну, то есть прекращение огня, — предлагает перепрыгнуть все этапы и сразу войну завершить миром.

А так как это долгий процесс, то значит — когда-то там потом, в 2030 году, например, а может и позже.

Пока не будут решены "первопричины украинского кризиса", например.

Более того, так как никакого прекращения огня не подписывалось, за эти годы можно не только продолжать боевые действия, но и постоянно обвинять Украину в срыве этих самых мирных переговоров.

Мол, мы-то за мир, но вот, например, Киев занял наши территории и города — Запорожье, Херсон и т. д.

Если Киев за мир и прекращение войны, то почему тогда занимает города, которые, следуя Конституции РФ, — это российские города?

Значит, Киев не заинтересован в мире и хочет воевать.

А почему?

А потому, что не решены "первопричины украинского кризиса".

В общем, вы поняли логику: Путин, говоря Трампу, что он против прекращения огня, но за мир и прекращение войны, по сути говорит, что хочет и будет воевать дальше.

До, собственно, и заключения этого самого мира, то есть до капитуляции Украины.

Европейцы, вслед за Киевом, это прекрасно понимают, поэтому и настаивают именно на прекращении огня.

А вот что в голове у американской администрации — это уже хороший вопрос (помимо желания вытянуть Россию из этой войны, а саму войну — хоть как-то, но заморозить).

Главное — ни в коем случае не сходить с этого требования минимум: полного прекращения огня и недопустимости сдачи каких-либо территорий без боя (без боя вообще ничего в этом мире не отдается).

Все остальное — ловушка.