Победило трансатлантическое единство с Украиной, которое не удалось расшатать преступнику Путину: Порошенко подвел итоги переговоров в Белом доме

Петр Порошенко заявил, что вчера в Вашингтоне лидеры проукраинской коалиции продемонстрировали свое единство. Он также отметил, что Путин имеет целью полное разрушение украинской независимости, поэтому надо защищать армию, язык и веру как основы нашей государственности.

Об этом политик сказал с трибуны Верховной Рады во вторник, 19 августа.

"То, что произошло этой ночью в Белом доме, это не просто встреча лидеров, это не просто саммит с участием лидеров Европы, Соединенных Штатов и Украины. Это ключевой этап в борьбе за нашу свободу, за нашу демократию и за существование Украины. Вчера победило единство – единство европейское, единство трансатлантическое, единство с Украиной, которое не удалось расшатать преступнику путину", – сказал Порошенко.

"Мир должен понять: территориальные уступки – табу. Неконституционно. Разрушение международного права. Международное право нельзя перечеркивать", – подчеркнул пятый Президент.

"Я горжусь тем, что Верховная Рада поддержала мое предложение об изменении Конституции относительно обязательной интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО. И не будет путин иметь право вето на судьбоносные изменения в будущем Украины. Это стратегический курс", – напомнил Порошенко.

"Нам надо помнить, что Путину не нужен только Донбасс, ему нужна вся Украина. И поэтому он записывает в свои требования сокращение армии. Следовательно, нам с вами надо защитить Вооруженные Силы Украины. Он записывает предоставление русскому языку статуса официального. Поэтому нам с вами надо защитить язык. Он записывает защиту русской православной церкви в Украине. И нам с вами надо защитить веру. Уверен в том, что армия, язык и вера являются основой нашей государственности и будут защищены Верховной Радой", – подчеркнул Порошенко.

Он также в очередной раз отметил: если путин будет срывать мирные усилия, должен быть применен План Б: "у нас должен быть совместный с Европой и НАТО План Б. Больше оружия, больше денег, больше санкций, открытие дверей в НАТО, открытие дверей в ЕС".

"И еще одно. Думаю, было бы стоило пригласить Президента Украины для того, чтобы мы, народные депутаты, были проинформированы, что было, что есть и как мы совместно будем действовать в будущем", – подчеркнул Порошенко.