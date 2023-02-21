Блог | Герман Обухов: От Москвы уже ничего не зависит: война продлится не так долго, как хочет Кремль

В истории бывают моменты, после которых последующие события приобретают необратимый характер. Так было в Тегеране 1943, так произошло и в Киеве 20 февраля 2023, хотя Президент Джо Байден приехал в Украину без Премьер - Министра Великобритании Риши Сунака.

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Это лишнее, поскольку тот все сказал на Мюнхенской встрече по безопасности. Визит Байдена в Киев во время боевых действий это приговор. Хочет Москва что-то изменить или не хочет, - это ни на что уже не влияет и ничего от нее не зависит. Как только Гитлер пересек границу Советского Союза 22 июня 1941 года, он стал самоубийцей, поскольку ту страну нельзя было завоевать, как сегодня невозможно оккупировать всю Украину или даже небольшую ее часть. Теперь вопрос времени. По всему раскладу сил – эта война продлится не так долго, как хочет Кремль.

К концу весны, когда подсохнут поля Украины, по ней резво побегут Абрамсы и Леопарды, а на боевое дежурство встанут Пэтриоты. Тогда можно будет с берегов Азовского моря, куда выйдет танковая бригада ВСУ, расстрелять из Хаймерсов Крымский мост и обрезать все коммуникации Крыма с континентальной Россией. После чего для российской армии уготована участь армии Вермахта, о которой хорошо написал Самуил Маршак в 1944:

В ноябре сезон закрыт.

Замерли курорты.

А в Крыму фашист сидит,

К берегам припёртый.

Перерезали пути

Пушки да винтовки,

И фашисту не найти

Дверцы в мышеловке.

Он мечтал собрать в Крыму

Много винограда,

Но теперь уже ему

Ничего не надо.

Смотрит в даль морскую он,

Хмурый и печальный.

Для него теперь сезон

Настаёт купальный.

Как прогнозируют эксперты и отставные генералы Пентагона, Россия потеряет все, что она пыталась оккупировать, вместе с Крымом уже в этом году. Сбудутся ли эти прогнозы мы увидим осенью, но Тегеран 2023 уже состоялся.