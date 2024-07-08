Орбан после визитов в Киев и Москву прибыл в Пекин: запланированы переговоры с Си Цзиньпином

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визитов в Киев и Москву прибыл в Китай. Там запланированы переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

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Венгерский политик заявил, что прибыл в Пекин для продолжения "мирной миссии". Об этом Орбан заявил в своем Facebook.

Глава правительства отметил, что после Киева и Москвы венгерская делегация прибыла в Пекин. При этом Орбан подчеркнул, что совершил визит в рамках "мирной миссии".

Также он добавил, что окончание российско-украинской войны зависит от США, ЕС и Китая.

"Кроме воюющих сторон, от трех мировых государств, США, Евросоюза и Китая зависит, когда закончится российско-украинская война. После моих встреч с участниками войны именно поэтому мы приехали в Пекин", – написал Орбан.

Напомним, что Виктор Орбан 5 июля прибыл "с мирной миссией" в столицу страны-агрессора РФ Москвы. На встречу политика с российским диктатором Владимиром Путиным через несколько дней после того, как он был в Киеве и призывал к прекращению огня перед переговорами, отреагировали в МИД Украины.

Во время встречи российский диктатор напомнил о своем ультиматуме относительно начала переговоров с Украиной. В то же время Виктор Орбан после публичной части встречи с Путиным опубликовал в сети фотографию с надписью о необходимости действовать ради мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Виктор Орбан посетил Украину 2 июля. Он прибыл в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Уже после переговоров с Зеленским Орбан заявил, что цель венгерского председательства в Совете ЕС состоит в содействии решению вызовов, стоящих перед Европейским Союзом.

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