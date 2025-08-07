'Определили приоритеты': Зеленский провел совещание по поводу ответов Украины на российские удары

Президент Владимир Зеленский провел совещание, посвященное дальнобойным ударам по территории России. Он подчеркнул, что Украина дает вполне справедливых ответов на российские обстрелы.

Глава государства заявил, что баланс между нашими инвестициями в дальнобойное оружие разных типов и его достижениями становится более привлекательным для Украины. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Ответ на российские удары

По словам Зеленского, о дальнобойных ударах по России докладывали Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, министр обороны и секретарь СНБО. Представители военного блока рассказали о масштабе поражений в России, соотношении между ценой удара и результатом, а также о влиянии на военную машину агрессора.

Глава государства проинформировал, что после украинских дальнобойных ударов российская логистика и военные объекты, с которых бомбардируют нашу территорию, а также другие элементы их военной экономики понесли значительные потери.

"Определили приоритеты для дипстрайков и наших оборонных производств. Попытки России затянуть войну будут иметь для нее свою цену. Благодарен всем, кто работает ради украинской силы. Горжусь нашими воинами", – написал президент.

Что предшествовало

На территории страны-агрессора России регулярно происходят атаки БПЛА, в том числе на объектах энергетической и военной инфраструктуры. Силы обороны Украины атакую аэродромы, воинские части и нефтегазовую инфраструктуру.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли очередную серию успешных ударов по верифицированным целям на территории России. Под атакой оказались объекты, задействованные в обеспечении вооруженной агрессии против Украины. В частности, подтверждено поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.

Как писал OBOZ.UA, в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ в результате атаки БПЛА загорелась войсковая часть 61661. Обстрел произошел в ночь на четверг, 7 августа.

