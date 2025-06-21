'Они должны это делать, а мы – нет': Трамп раскритиковал отдельные страны НАТО за нежелание увеличивать взносы до 5% от ВВП

Американский президент Дональд Трамп заявил, что страны-члены Североатлантического альянса должны тратить 5% ВВП на оборону. А вот Соединенные Штаты, которые тоже являются частью НАТО, по его мнению, не должны этого делать.

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Об этом Трамп сказал 20 июня в эфире Fox News. Он отметил, что США уже очень давно финансируют военно-политический блок.

"Я считаю, что они (страны НАТО – Ред.) должны это делать. Я не думаю, что мы должны, но они – да. Мы уже очень давно финансируем НАТО. Во многих случаях, я считаю, мы платили почти 100% расходов. Поэтому я не думаю, что это должны делать США, но страны НАТО – абсолютно", – заявил президент США.

Он раскритиковал отдельные страны Альянса, в частности Испанию. Она, отметил Трамп, всегда была тем членом НАТО, который платит очень мало. Также он упомянул Канаду.

"Испания всегда была тем, кто платит очень мало. Они либо были хорошими переговорщиками, либо просто не делали то, что должны были. Я думаю, Испания должна платить так же, как и все остальные. Она известна своими низкими взносами. А знаете, кто еще был одним из тех, кто платит меньше всего? Страна под названием Канада. Они говорили: "А зачем нам платить, если США будут нас защищать бесплатно?". И, возможно, они были правы", – отметил Трамп.

Напомним: СМИ писали, что Североатлантический альянс активно работает над новым соглашением о существенном увеличении оборонных расходов, чтобы удовлетворить ожидания Дональда Трампа, который настаивает на том, что члены НАТО должны тратить на оборону не менее 5% ВВП.

Идея постепенно набирает обороты среди союзников, а ее реализация станет одной из главных тем саммита НАТО в этом году. Он, напомним, состоится уже вскоре, 24-25 июня, в Гааге.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Соединенные Штаты будут сохранять военное присутствие в Европе, в то же время усиливая внимание к безопасности в Азии. Он заверил, что опасения относительно полного вывода американских войск из Европы не имеют оснований.

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