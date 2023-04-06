Итак, если главный китаец Си сказал россии "си", что на многих европейских языках означает "да", то посол КНР в ЕС Фу сказал на россию "фу".

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Конкретнее: посол Китая в Евросоюзе Фу Цун заявил в большом интервью The New York Times, что КНР не поддерживает нападения россии на Украину, не поставляет и не собирается поставлять рф оружие, не признаёт аннексии украинских территорий, включая Крым и Донбасс, не находится на стороне россии в украинском вопросе, а слова Си Цзиньпина о дружбе без границ являются просто риторикой.

Такое сенсационное заявление было сделано непосредственно перед объединённым визитом в Китай Президента Франции и главы Еврокомиссии.

Видимо, столь смачный плевок КНР в директора мордора это не просто реакция на вероломную российскую ядерную эскалацию с привлечением Беларуси, бесцеремонно развязанную сразу после визита Си в москву и уже яростно раскритикованную в официальных китайских СМИ.

Но этот внезапный китайский ход (насколько плевок может быть ходом), кроме того, также вскрывает нечто более глубинное: КНР просто разыгрывает российскую карту в своего рода торговле с Европой, чтобы в обмен на сдачу ей россии получить от ЕС и экономические, и политические преференции, а заодно передать некий привет и Соединённым Штатам.

Китаю нужна не россия, а всё, что в ней есть, причём он обойдётся при этом и без украинских территорий: ему бы "исконное" освоить, а всю политсоставляющую "дружбы без границ" КНР лишь использует как разменную монету в переговорах с Западом, явно надеясь выпросить за неё — помимо сохранения и даже роста товарооборота — ещё и (в перспективе) самое заветное, то есть Тайвань.

Си поимел пуйло, засунул в карман и через посла по-хозяйски продаёт. Именно Си. Ни СМИ, ни послы в этой стране не самостоятельны, даже в мордоре нет такого сверхжёсткого вертикального контроля без права на малейшее отклонение, в КНР никто не своевольничает, от себя не добавляет ни полслова, всё сколько-нибудь официально сказанное есть позиция исключительно главного китайца — и никого больше, пусть даже несколько, на первый взгляд, переменчивая.

Так что "фу" на рф сказал не только Фу, а и лично Си. Ждём дальнейших новостей.