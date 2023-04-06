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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Оказывается, прокитайский мордор ещё вовсе не означает промордорский Китай

Оказывается, прокитайский мордор ещё вовсе не означает промордорский Китай

Итак, если главный китаец Си сказал россии "си", что на многих европейских языках означает "да", то посол КНР в ЕС Фу сказал на россию "фу".

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Конкретнее: посол Китая в Евросоюзе Фу Цун заявил в большом интервью The New York Times, что КНР не поддерживает нападения россии на Украину, не поставляет и не собирается поставлять рф оружие, не признаёт аннексии украинских территорий, включая Крым и Донбасс, не находится на стороне россии в украинском вопросе, а слова Си Цзиньпина о дружбе без границ являются просто риторикой.

Такое сенсационное заявление было сделано непосредственно перед объединённым визитом в Китай Президента Франции и главы Еврокомиссии.

Видимо, столь смачный плевок КНР в директора мордора это не просто реакция на вероломную российскую ядерную эскалацию с привлечением Беларуси, бесцеремонно развязанную сразу после визита Си в москву и уже яростно раскритикованную в официальных китайских СМИ.

Но этот внезапный китайский ход (насколько плевок может быть ходом), кроме того, также вскрывает нечто более глубинное: КНР просто разыгрывает российскую карту в своего рода торговле с Европой, чтобы в обмен на сдачу ей россии получить от ЕС и экономические, и политические преференции, а заодно передать некий привет и Соединённым Штатам.

Китаю нужна не россия, а всё, что в ней есть, причём он обойдётся при этом и без украинских территорий: ему бы "исконное" освоить, а всю политсоставляющую "дружбы без границ" КНР лишь использует как разменную монету в переговорах с Западом, явно надеясь выпросить за неё — помимо сохранения и даже роста товарооборота — ещё и (в перспективе) самое заветное, то есть Тайвань.

Си поимел пуйло, засунул в карман и через посла по-хозяйски продаёт. Именно Си. Ни СМИ, ни послы в этой стране не самостоятельны, даже в мордоре нет такого сверхжёсткого вертикального контроля без права на малейшее отклонение, в КНР никто не своевольничает, от себя не добавляет ни полслова, всё сколько-нибудь официально сказанное есть позиция исключительно главного китайца — и никого больше, пусть даже несколько, на первый взгляд, переменчивая.

Так что "фу" на рф сказал не только Фу, а и лично Си. Ждём дальнейших новостей.

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