Огрызко объяснил, может ли Путин прийти на помощь Ирану, и указал на нюанс с позицией США по России

Россия, с большой вероятностью, не придет на помощь Ирану, который ведет войну с Израилем, поскольку у нее нет дополнительных сил и вооружения. В свою очередь, Тегеран, скорее всего, не сможет поставлять Москве "Шахеды", поэтому для Украины это является хорошей новостью.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Однако он отметил, что позиция США к стране-агрессору остается неизменной – там Россию считают всегда правой.

На вопрос, будет ли хоть как-то действовать договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между РФ и Ираном, который вступил в силу 21 апреля, эксперт отметил, что сейчас у российского диктатора Владимира Путина отсутствуют дополнительные ресурсы. Поэтому глава Кремля не может "вписаться" в какую-то помощь для Тегерана.

"А чем Путин может "вписаться", скажите мне? У него что есть дополнительные силы? Дополнительное вооружение? Да нет у него ничего. Он не может "вписаться" даже против Украины. Его действия лишь подтверждают, что ресурсов у России нет. Если бы имел – не звал бы северокорейских солдат на свою территорию, потому что без них не мог удержать даже Курскую область. Для нас в этом конфликте есть один позитив: Иран, скорее всего, больше не сможет поставлять России никакого вооружения – ни "Шахедов", ни чего-то еще. Если, конечно, он еще что-то поставляет. Поэтому – нет, Россия за Иран не впишется, и Иран за Россию тоже", – пояснил Огрызко.

По его словам, сейчас у каждой из этих стран есть свои проблемы. И если даже конфликт Ирана с Израилем усилится, Украина от этого не проиграет. Ведь союзник РФ будет меньше помогать нашему врагу.

Что касается войны в Украине и позиции Соединенных Штатов, то здесь становится понятно, что Вашингтон вроде и стремится к мирному урегулированию, однако не усиливает давление на агрессора, в том числе и в виде санкций. Госдепартамент США вообще поздравил Россию с национальным праздником. А госсекретарь Марко Рубио выразил надежду на "конструктивное взаимодействие" с Россией для достижения "прочного мира" между Москвой и Киевом.

"Это просто стыд для современной американской внешней политики и дипломатии. Рубио или не понимает, с кем имеет дело, или сознательно презирает миллионы украинцев. Потому что такие "поздравления" – это плевок в лицо. И одновременно еще один гвоздь в доверие к Соединенным Штатам. К сожалению, это курс, который выбрал Трамп. И дальше уже не важно, кто именно озвучивает те или иные заявления – Кэллог, министр обороны или госсекретарь. Это все одна линия", – подчеркнул эксперт.

Марко Рубио выразил надежду на возвращение РФ в клуб цивилизованных наций. Однако история агрессора это "убийства, грабежи и оккупация".

"Ну, откройте, пожалуйста, учебник. Не российский – любой другой. Почитайте о той "цивилизации", вся история которой – это убийства, грабежи, оккупации. Вот вам и вся "цивилизованность". Но они этого не знают, они этого не читают. Это им незнакомо. Похоже, Трамп открывает учебник истории Второй мировой только с другой стороны. Потому что он, кажется, вообще не понимает, кто за что тогда боролся. Вот и все. Что мы хотим от этой администрации? Да ничего уже не хотим", – подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.

Он добавил, что президент США уже неоднократно обещал, что скоро поймет позицию России, но после ряда циничных обстрелов Украины, страна-агрессор все равно остается для него правой.

"Даже если Украина собьет стратегический бомбардировщик – это уже "Украина напала на Россию". То есть логика Трампа – Россия априори хорошая, Украина виновата по умолчанию. Объяснить что-то другое бесполезно", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Украина и Россия до сих пор не смогли достичь мирного соглашения для завершения войны. По его мнению, договоренность была вполне возможной. Глава Белого дома отметил, что с самого начала войны считал возможным достижение компромисса между сторонами, но усилия для этого не были достаточными.

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