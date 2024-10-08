Ограничение вступило в силу: в Верховной Раде заблокировали Telegram. Фото

В Верховной Раде Украины начало действовать ограничение на использование мессенджера Telegram. Теперь на служебных устройствах пользоваться им невозможно.

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Об этом 8 октября сообщил глава парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин ("Голос"). Он показал, как работает ограничение.

"Ограничения в действии. Вот так теперь выглядит попытка воспользоваться Telegram на служебных устройствах", – написал депутат.

На экране компьютера, с которого пытались открыть веб-версию мессенджера, появилось сообщение о том, что доступ к ресурсу заблокирован в соответствии с решением Национального координационного центра кибербезопасности СНБО Украины.

Напомним: соответствующее распоряжение касательно Telegram выдали в Аппарате Верховной Рады по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны. Там отметили, что новые меры безопасности будут касаться только работы приложения в локальной сети парламента.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Национальном координационном центре кибербезопасности было принято решение ограничить использование мессенджера Telegram на служебных устройствах государственных служащих, военных, сотрудников сектора безопасности и объектов критической инфраструктуры.

– Исключение будут составлять только представители указанных категорий, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей, не касается запрет и личных гаджетов.

– В СНБО уточнили, что было рекомендовано ограничить использование мессенджера Telegram для служебной переписки и на служебных устройствах. Решение центра не касается официальных Telegram-каналов государственной власти.

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