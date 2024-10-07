В Раде ограничили работу популярного мессенджера: запретивших нардепам

В Верховной Раде ограничат использование мессенджера Telegram, созданного россиянином Павлом Дуровым. Новые меры безопасности будут касаться только работы приложения в локальной сети парламента.

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Об этом сообщил председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин ("Голос"). Соответствующее распоряжение издали в Аппарате Верховной Рады по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны.

Все ограничения относятся именно к работникам аппарата Рады и не ограничивают использование мессенджера в личных целях. Новые меры безопасности включают в себя:

обязательную двухфакторную авторизацию и отмену синхронизации контактов;

и отмену синхронизации контактов; обязательная блокировка доступа к компьютеру , который остается без присмотра, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к аккаунту;

, который остается без присмотра, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к аккаунту; запрещение передачи данных, используемых в работе и служебная коммуникация в Telegram ;

; запрет устанавливать и использовать клиент Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, используемых в служебной деятельности.

В аппарате Рады отметили, что работу мессенджера будут блокировать с помощью технических и программных средств. Также будет производиться фиксирование запросов на несанкционированные попытки подключения к сервису.

"Думаю, что такие меры безопасности вполне логичны. К сожалению, уже были примеры, когда посторонние получали данные госработников через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах. Или создавали фейки, как в случае с якобы каналом спикера Руслана Стефанчука. Этим распоряжением мы минимизируем риски", – отметил Юрчишин.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине обсуждают возможность запрета работы мессенджера Telegram именно из-за его связи с россиянами. Кроме того, по данным Национальной полиции, в Украине насчитывается около 520 Telegram-магазинов по продаже наркотиков. Такая ситуация сложилась из-за того, что в этом приложении очень удобно создавать новые магазины, а злоумышленники чувствуют себя защищенными и анонимными.

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