Обнародовано решение суда о незаконном блокировании международной деятельности Порошенко

Адвокат Игорь Головань опубликовал постановление Шестого апелляционного административного суда в деле по иску Петра Порошенко к Кабинету министров относительно незаконного запрета на пересечение границы.

Документ был обнародован на странице адвоката в Facebook.

"Вчера обнародован коммуникационный документ от Европейской комиссии в Европейский парламент, Европейский совет и профильные комитеты по вопросам политики расширения Европейского Союза за 2025 год. К нему традиционно обнародованы рабочие документы в разрезе отдельных стран, на обстоятельствах которых основан непосредственно коммуникационный документ. В таком рабочем документе по Украине, в частности, есть такое на странице 21: "Определенные оппозиционные парламентарии продолжают подвергаться ограничениям, в частности относительно зарубежных поездок или блокировки активов. Для устойчивости демократии важно постоянное обеспечение уважения к правам оппозиции", – процитировал адвокат.

"А позавчера, 3 ноября 2025 года, Шестой апелляционный административный суд установил факт грубого нарушения властью Конституции, законов и (кто бы мог подумать?) прав оппозиции. Тех самых прав оппозиции, постоянного уважения к которым требует Европейская комиссия. Речь о произвольном ограничении Кабинетом министров права народных депутатов (и еще десятков категорий граждан) на зарубежные поездки, введенном правительственным постановлением об изменениях Правил пересечения государственной границы", – отмечает Головань.

"Казалось бы, все просто. В соответствии со статьей 34 Конституции Украины каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, которые устанавливаются законом. Законом, а не чиновничьими прихотями. Именно со ссылкой на упомянутое постановление Кабинета министров пограничники незаконно препятствовали зарубежным поездкам Петра Порошенко", – напомнил адвокат.

"В суде представители Кабинета министров ссылались на то, что действовали "не пользы ради, токмо волей" СНБО. Хотя всем понятно, что ни одно решение СНБО не может оправдать нарушение Конституции. Печально, но в целом Кабинете министров не стало достоинства и самоуважения, чтобы хотя бы возразить, не то что отказаться выполнять противоправную команду. Не менее печально и то, что среди тысяч лиц, чьи права были грубо нарушены правительством, боролся с беззаконием фактически только Петр Порошенко. И пункт 2-14 Правил пересечения государственной границы был признан судом противоправным и недействительным", – объясняет юрист.

"Что будут делать теперь "личные пограничники" Петра Порошенко? Хватит ли им духу просто выполнить судебное решение? Или будут пытаться притвориться дураками, что не понимают государственного языка, а потому будут просить разъяснить судебное решение? Скоро увидим. И не только мы увидим. Европейская комиссия тоже", – пишет Игорь Головань.

"Кстати, суд еще взыскал в пользу Петра Порошенко за счет бюджетных ассигнований Кабинета министров Украины расходы по уплате судебного сбора в размере 2684,00 грн. И как правительство выполнит это решение при наличии незаконных санкций?" – замечает Головань.