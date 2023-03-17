В некоторых странах существуют негласные общественные договоры, которые никак юридически не зафиксированы, однако же всё равно реально работают.

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Чего греха таить, не избежала такого и Украина: славное правило "Олигархам — офшоры, среднему классу — единый налог" нам, конечно, знакомо.

Ну а в мордоре негласный договор оказался шире: "Олигархам — роскошь, остальным — выживание, но и те, и другие ВСЯЧЕСКИ ЛЮБЯТ действующую власть". И вот эта формула их выживания была нарушена войной. Западные санкции, вынужденные пожертвования, резкое обеднение, "частичная" мобилизация с массовым ускоренным превращением орков-здоровяков в груз 200 — всё это данным "контрактом" предусмотрено не было и явно ему противоречит.

Тут-то в оркостане и стали понемножку слегка роптать. До их коронного "бессмысленного и беспощадного" дело, конечно же, не дошло, но появились возмущающиеся. В основном — среди уехавших, поскольку им протестовать безопаснее. И сразу в мире заговорили о "хороших русских". В чём же такая их "хорошесть"?

Лично мне она напоминает анекдот, согласно каковому дама, с которой не рассчитались за любовь, сочла себя изнасилованной.

Разве здесь нечто иное? Причиной разговоров о путинском насилии выступила не война сама по себе, а ситуация, ставшая её следствием: лишение [почти] всего, погружение [почти] в нищету, но главное — угроза жизни. Олигархов с их массовыми внезапными "самоубийствами" — в том числе.

Проституток, которые честно ВСЯЧЕСКИ ЛЮБИЛИ господствующую власть, кинули. Перестали платить за любовь. "Контракт" был нарушен. И лишь после этого они вспомнили о насилии и несправедливости.

То есть бучу они подняли не из-за Бучи. О насилии заговорили по отношению к себе, а не к Украине. Да и мир им нужен не для того, чтобы мордор перестал убивать, а чтобы не убили их самих.

Это — хорошие??? Не всякая кинутая бл*дь есть совесть нации. Особенно если у нации совести нет вообще.