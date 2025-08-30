'Путин обманет Трампа, если не согласится на встречу с Зеленским': Макрон напомнил условие США

Если глава РФ Владимир Путин до понедельника не объявит о своем намерении встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, он вновь обманет президента США Дональда Трампа. Следующие несколько дней будут решающими.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на общем брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцем 29 августа. Он напомнил, что 1 сентября закончится период, определенный на встрече в Вашингтоне, чтобы добиться первой встречи Зеленского и Путина.

"Если этого не произойдет к понедельнику,крайнему сроку, установленному президентом Трампом, это будет означать, что президент Путин снова обыграл срезидента Трампа", – сказал Макрон.

Он добавил, что "следующие несколько дней будут решающими".

Президент Франции также напомнил о массированных атаках РФ по Украине, указав на противоречия между заявлениями Москвы о готовности к миру и реальностью.

"Мы ясно видим разрыв между позициями Путина на международных саммитах или переговорах с другими лидерами и реальностью на местах, который показывает, насколько он неискренний", – сказал он.

По словам Макрона, Европа готова ввести дополнительные санкции против РФ и призывает США усилить давление на Кремль, чтобы заставить россиян вернуться за стол переговоров.

"Мы продолжим оказывать давление, добиваясь введения дополнительных санкций с нашей стороны – и мы готовы это сделать, – а также со стороны США, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров", – заявил Макрон.

Угрозы Трампа

После встречи с европейскими лидерами в Вашингтоне 19 августа Трамп пригрозил "последствиями", если лидеры России и Украины не встретятся.

Владимир Зеленский 29 августа также напомнил об обещании Трампа дать Путину неделю или две, чтобы договориться о двусторонней встрече с украинским лидером, прежде чем потенциально объявлять о новых действиях против России.

"В понедельник будет две недели. И мы всем напомним", – сказал Зеленский.

В то же время Bloomberg отмечает, что лидеры Европы теряют терпение на фоне полного нежелания президента Трампа противостоять Путину.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский 29 августа провел разговор с президентом Евросовета Антониу Коштой. Он заявил, что Украина давно готова к встрече на уровне лидеров, "но мы не видим никаких сигналов о такой же готовности со стороны России".

