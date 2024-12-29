Трамп может стать серьезным вызовом для Украины в 2025 году, а от РФ могут быть сюрпризы – прогноз Мережко

В 2025 году серьезным вызовом для Украины может стать новая администрация президента США Дональда Трампа. Чтобы не потерять помощь Запада, нашей стране придется много работать на дипломатическом фронте.

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В то же время главным фактором по-прежнему для Украины остается продолжение борьбы за сохранение страны. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По его словам, Украине необходимо прилагать максимум усилий для защиты своих интересов. При чем речь идет не только о фронте, но и о дипломатической арене.

"Нужно выжить как нация и государство. Важная задача – не потерять территории. Надо сделать все, чтобы добиться максимум с точки зрения защиты наших интересов на международной арене для сохранения поддержки наших партнеров", – заявил Мережко.

Также парламентарий считает, что новая администрация президента США Трампа станет огромным вызовом для Украины. Нардеп подчеркнул, что именно от поддержки Соединенных Штатов зависит очень много.

Мережко подчеркнул, что спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог уже в январе приедет в Киев и представит мирный план от вновь избранного президента США. Нардеп отметил, что для Украины очень важно, чтобы Соединенные Штаты продолжали соблюдать принцип без Украины не решать такие вопросы.

В то же время вызовом в 2025 году станет политическая обстановка в Европе. По словам нардепа, в зависимости от того, кто станет канцлером в Германии, решится вопрос дальнейшего оказания военной помощи Украине.

"В то же время ждем положительных новостей из России. Есть некоторые признаки того, что российская экономика в 2025 году, в том числе военная экономика, значительно ухудшится. Что параллельно с санкционным давлением со стороны наших западных партнеров, в конце концов, заставит российского диктатора Путина сесть за стол переговоров", – подчеркнул нардеп.

При этом нардеп отметил, что Путин не отказывается от основных целей агрессии против Украины, то есть уничтожения украинской государственности. Для достижения своих целей диктатор может использовать перемирие для того, чтобы усилиться и двинуться дальше. Но речь не идет о том, что Путин заинтересован в установлении долговременного мира, даже если согласится на переговоры.

Напомним, администрация американского президента Джо Байдена якобы собирается объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи для борьбы с российским полномасштабным вторжением. Речь может идти о вооружении на общую сумму $1,25 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп, вероятно, пытается переложить на ЕС обязанность оказывать Украине военную помощь для борьбы с вторжением России. В то же время он сигнализирует, что помощь от Вашингтона значительно уменьшится.

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