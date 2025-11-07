'Нужно время': Умеров рассказал, когда ожидаются первые контракты на экспорт оружия из Украины

Экспорт украинского оружия возобновится в следующем году. Первые контракты запланированы не ранее второй половины 2026 года.

Об этом сообщили секретарь СНБО Рустем Умеров и советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин. Они ответили на вопросы журналистов во время встречи, посвященной возобновлению экспорта вооружений из Украины.

"Рынок оборонного экспорта является инерционным: первые реальные контракты ожидаются не раньше второй половины 2026 года", – заявил Умеров.

По его словам, это нормальный цикл, ведь нужно время на тесты вооружения, сертификацию и закупочные процедуры партнеров.

На встрече речь шла о том, что возможность выхода на экспорт открывается для всего рынка оружия. Однако далеко не все оборонные компании, которые сегодня работают в Украине, готовы пройти необходимые технические процедуры и получить экспортные разрешения. Из более чем тысячи – таких меньше половины.

Как будет работать контролируемый экспорт украинского оружия

Украина будет осуществлять контролируемый экспорт оружия до конца войны, но только такого, на которое в ВСУ нет дефицита. Речь идет обо всем спектре оружия, которое изготавливают украинские компании.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что на контролируемый экспорт пойдет только "оружие, на которое нет дефицита в украинской армии". Причем именно с целью покрыть дефицит путем продажи излишка.

"Именно так мы подходим к этому вопросу, потому что приоритет – ВСУ. А где мы производим больше, то остаток можем экспортировать и иметь от этого деньги, которые уже тратить на дефицитный товар – дроны-перехватчики, дальнобойные дроны, – то, на что не хватает денег. Такая система всех устраивает", – отметил президент.

Первоочередно будет экспорт морских дронов. По словам Зеленского, Украина может производить их значительно больше, чем нужно собственным войскам.

Украинское оружие, на которое нет дефицита, будет продаваться в Европу, США и страны Ближнего Востока. Также на полях Генассамблеи ООН украинская сторона договаривалась о продаже оружия в некоторые страны Африки.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский еще 20 сентября впервые сообщил о запуске концепта управляемого экспорта украинского оружия. По его словам, сейчас Украина имеет производственные мощности и определенный запас вооружения, но испытывает недостаток финансирования для производства ключевых видов оружия, в частности дронов для фронта. Эти средства надеется получить путем продажи избытка оружия, которое не является дефицитом для ВСУ.

