'Новый момент реинтеграции': Макрон анонсировал восстановление ВСУ после перемирия

После подписания перемирия Вооруженные силы Украины должны быть полностью восстановлены. Это необходимо сделать для противостояния возможной новой агрессии.

Видео дня

Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного брифинга с главой государства Владимиром Зеленским. По словам Макрона, подписанное соглашение направлено также и на модернизацию ВСУ.

"Документ, который мы подписали сегодня, вписывается в новый момент реинтеграции, восстановления ВСУ после перемирия. Для того, чтобы Вооруженные силы Украины были мощными и могли сдерживать возможность любой новой агрессии", – подчеркнул президент Франции.

Макрон сказал, что именно по этой причине они с украинским коллегой Владимиром Зеленским планировали, как усилить Воздушные силы Украины новыми средствами. Он также напомнил о призыве Зеленского о закрытии неба над Украиной.

"Теперь, когда будет подписано перемирие, мы должны полностью восстановить украинские силы, в том числе Воздушные силы, чтобы они могли противостоять новой агрессии. И именно поэтому сегодня нужно запланировать финансирование, как мы планируем это сделать", – заявил Макрон.

По его словам, планируется создание правительственного законодательства о военно-морском планировании и финансировании средств, которые будут вкладываться в эти проекты.

"Также мы надеемся на создание европейских инструментов в сфере обороны, в частности инструмента SAFE, где мы хотим предоставить европейскую преференцию и спонсировать оборону. И плюс инструмент ERA, фонд ERA, где мы хотим направить средства именно на оборонные нужды", – подчеркнул Макрон.

Он отметил, что выполнение будет комплексным и будет зависеть от этапа реализации программы. По словам Макрона, это "очень важно" для Франции.

Декларация Украины и Франции

В понедельник, 17 ноября, Украина и Франция подписали историческое соглашение – Декларацию о намерениях по сотрудничеству относительно приобретения Украиной оборонного оборудования. Документ предусматривает будущие контракты на приобретение Киевом французских самолетов, дронов и систем ПВО.

В частности, речь идет о 100 самолетах Rafale F4, которые планируют приобрести до 2035 года для украинской боевой авиации, восьми системах ПВО SAMP-T по шесть пусковых, современных французских радарах к системам ПВО, ракетах класса "воздух – воздух" и управляемых авиабомбах.

Договоренность начнет действовать с 2026 года и рассчитана на 10 лет. Кроме поставок вооружения лидеры определили направления развития совместного технологического и промышленного потенциала Украины и Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что войну в Украине удастся закончить до 2027 года. Далее нашему государству предстоит трудный путь к вступлению в Европейский Союз.