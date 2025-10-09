'Это просто попытка давления на нас': Зеленский рассказал о российских провокациях с обменом пленных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит информационные провокации, связанные с украинскими военнопленными. По его словам, оккупанты могут перевезти часть пленных в Беларусь и заставлять их записывать видеообращения к родным.

Об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент OBOZ.UA. Президент уточнил, что переговоры по обмену координируют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и советник российского диктатора Владимир Мединский.

Владимир Зеленский заявил, что российская сторона готовит провокации, чтобы оказать давление на Киев в вопросе обмена военнопленных. По данным украинской разведки, Россия планирует перевезти часть украинских пленных в Беларусь и принудительно записать с ними видеообращение с призывами забрать их из неволи.

Глава государства подчеркнул, что такие действия являются попыткой давления на Украину:

"Нам понятно из данных Службы внешней разведки Украины, что хотят сделать россияне. Они хотят наполнять списки украинцев только со своей стороны, несмотря на наш запрос".

Он также подчеркнул, что Украина продолжает работу над реализацией предыдущих договоренностей по обменам и прилагает все усилия, чтобы вернуть своих граждан домой.

Напомним, Российский южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес "приговор" украинскому военнопленному, бойцу бригады "Азов" Дмитрию Ремезу. Украинца приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Россияне обвинили Дмитрия по двум "террористическим" статьям – в "участии в террористической организации" и в "учениях с целью осуществлять террористическую деятельность".

Также OBOZ.UA сообщал, что 2 октября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой вернулись 205 украинцев: 185 военных и 20 гражданских. Большинство находилось в российской неволе с 2022 года. Самому молодому освобожденному воину 26 лет, самому старшему – 59.

