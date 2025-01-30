'Будет проведена дискуссия': командующий армией Литвы высказался о возможности направления миротворцев в Украину

Главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас допускает отправку литовских войск на территорию Украины. По его словам, армия Литвы может быть направлена в Украину для выполнения миротворческой миссии.

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Вайкшнорас подчеркнул, что касательно этого вопроса будет проведена дискуссия. Об этом главнокомандующий ВС Литвы заявил в эфире радиостанции Ziniu radijas.

Генерал отметил, чт Литве следует рассмотреть возможность отправки своих военных в Украину для выполнения миротворческой миссии. Вайкшнорас добавил, что его страна также должна нести ответственность за стабильность в Европе.

"Если спросить, могла ли бы Литва отправить войска в Украину, да, наверное, мы это рассмотрим. Будет проведена дискуссия, и я думаю, что мы также должны взять на себя ответственность за стабильность в Европе", – заявил генерал.

Замечания литовского генерала прозвучали на фоне дискуссий среди западных стран о возможном развертывании миротворческих сил в случае достижения соглашения о прекращении огня.

Напомним, в Германии не исключают идею отправки своих военных в будущую буферную зону в Украине в случае окончания войны. Впрочем, обсуждать этот вопрос готовы только тогда, когда для этого "настанет время".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности размещения миротворцев на территории Украины, подчеркнув, что в настоящее время этот вопрос обсуждается с несколькими ключевыми международными партнерами, в частности, Францией и Польшей.

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