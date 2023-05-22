Цей тиждень є для Росії явно невдалим. Велика сімка почала реалізовувати стратегію "стратегічної ізоляції" РФ. Сімка робить це занадто повільно та занадато селективно, як для нас, але послідовно.

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Наступними етапами будуть запобігання обходу санкцій та зниження залежності в атомній сфері. В своїй заяві Сімка фактично сказала, що не буде працювати з такою Росією.Одночасно США сказали, шо навчатимуть наших пілотів на F16. Важливо, як саме прийняте це рішення. Вперше в історії нашої війни з РФ ініціативу, хоча б зовнішньо, взяли на себе європейці. Вони добре розуміють, що ключові рішення слід прийняти до активної фази президентської кампанії в США. Крім того, я майже впевнений, що американці обговорювали питання літаків з Китаєм під час нещодавньої зустрічі у Відні. Звісно, не в сенсі отримали дозвіл, але думаю, що китайці не була "за", але й не були категорично "проти".

І врешті-решт саміт Китай-Центральна Азія фактично є точкою неповернення для припинення домінування Росії в цьому регіоні. Китайці пропонують не просто масштабну програму інвестицій, вони пропонують "оборонну підтримку". Росія в цій конфігурації все більше стає зайвою і має приймати те, що і як робить Китай, як даність.

Так само відсутність Росії на саміті Ліги арабських держав вже нікого не дивує. Арабські країни не стануть нашими друзями завтра, вони все більше "гратимуть" з Китаєм і на Китай, але це означає, що Росії буде менше, а України більше.На Кремль менше зважають і його менше побоюються - це саме те, що було відчутно цього тижня.