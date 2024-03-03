Прошли два года и восемь дней войны. Обстановка на фронте все такая же непростая и россияне продолжают давление. Сегодня ВСУ сбили еще один российский Су-34. Пишут, что после этого почти весь день российские самолеты вообще не поднимались в воздух, а значит, не сбрасывали на головы украинским солдатам свои чудовищные КАБы. Так что очередной сбитый Су-34 - это прекрасный результат. Так и надо их долбать. Пусть сидят на своих аэродромах и не высовываются.

Если производство военных самолетов в России идет теми же темпами, что и гражданских (то есть попросту стоит), то не за горами тот момент, когда путинским соколам вообще не на чем будет летать. Ведь всего у россиян на начало войны было примерно 100 СУ-34. За это время ВСУ сбили по разным оценкам от 33 до 37 таких самолетов. Причем 15 из них - только за последний месяц.

Сегодня ночью россияне в очередной раз обстреляли Одессу. Один из "Шахедов" попал в жилой дом. Погибли восемь мирных граждан, в том числе двое детей. В свою очередь украинский беспилотник попал в многоэтажку в Питере. Лишь каким-то чудом обошлось без жертв. Интересно, такой обмен ударами тоже входил в планы Путина, когда он начинал эту свою идиотскую затею? Или все это для него мелочи по сравнению с грандиозностью замысла?

Только вот мне кажется, что нет у него никакого замысла. Просто так ведет он себя крыса, загнанная в угол. Это ведь, кстати, его собственный образ. Он как в воду глядел, когда про эту крысу рассказывал. Реально ведь человек абсолютно точно предсказал свое будущее…

Какая-то нехорошая суета началась в Приднестровье и Гагаузии. Очень похоже по стилистике на то, что происходило в ЛНР-ДНР накануне их признания Россией в начале февраля 2022 года. Если все будет развиваться также как и в прошлый раз, то не исключено, что Путин первым шагом признает суверенитет Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), а вторым шагом пойдет навстречу ее пожеланиям и включит ПМР в состав Российской Федерации.

Разумеется, что после этого вооруженные силы ПМР войдут в состав российской армии, со всеми вытекающими из этого последствиями. Что из себя представляют эти вооруженные силы? Судя по тому, что пишут в интернете, общая численность ВС ПМР составляет 15 тысяч человек. В случае начала столкновений их число может быть быстро увеличено до 80 тысяч человек. В настоящий момент это четыре мотострелковые бригады, и четыре батальона специальных операций. Также имеются артиллерийские и зенитные артиллерийские полки, батальоны спецназа, разведывательные, танковые, инженерно-саперные, коммуникационные и ремонтные батальоны.

Напомню, также, что на территории ПМР есть знаменитые военные склады в Колбасне, на которых еще со времен СССР хранится, по некоторым оценкам, огромный запас боеприпасов всех советских калибров (2500 железнодорожных вагонов или 22 тысячи тонн). Каково состояние этих запасов - никто не знает. Даже если пригодными являются лишь 20% этих боеприпасов, их будет более, чем достаточно, чтобы армия ПМР могла вести боевые действия на протяжении нескольких месяцев.

Большинство аналитиков сходится на том, что все это очень серьезная угроза Кишиневу и даже, вроде бы, Румыния в частности и НАТО в целом обещали Молдове поддержку в случае, если ПМР предпримет какие-то враждебные действия против нее.

Но меня удивляет, что в этом никто не видит угрозы Украине. Это странно, ведь если ВС ПМР станут частью ВС РФ, то значит они войдут в состав той армии, которая сегодня ведет войну с Украиной. И если в ПМР проведут мобилизацию (а это совсем нетрудно, с учетом масштабов этой непризнанной республики), то в ста километрах от Одессы появится вражеская армия численностью в 80 тыс. человек, полностью оснащенная и обеспеченная всеми необходимыми боеприпасами.

Чего может натворить эта армия - нетрудно себе представить. И для противодействия ей нужно будет перебрасывать части ВСУ с фронта. Поскольку их больше неоткуда перебрасывать.

Представляю себе реакцию Сырского в ту минуту, когда он поймет, что ему нужно срочно снимать с фронта минимум тысячи пятьдесят своих солдат, причем вместе с техникой и боекомплектом и перебрасывать их на запад, для защиты Одессы и Николаева. И вообразите как будет радоваться Шойгу, когда увидит, что на фронте у противника образовалась такая огромная дыра… Вот вам, кстати, и ответ как можно захватить Одессу без морского десанта: а вот так!

Дай Бог если я ошибаюсь, но все-таки я бы не сбрасывал со счетов эту опасность. Ведь не исключено, что всей этой суеты в ПМР нужно бояться вовсе не Кишиневу, а, скорее, Киеву. Типун мне на язык, конечно, но как раньше писали в анонимках "считаю своим долгом сообщить". Мое-то дело маленькое: прокукарекал, а там хоть не рассветай…

Метания нашего канцлера Шольца в связи с симоняновской прослушкой я особо комментировать не буду. Я вижу в этом лишь одну только положительную сторону: все тайное стало явным, теперь уже нечего бояться и можно смело начинать поставки крылатых ракет TAURUS Украине.

Дорогой ты наш Шольц! Что ты менжуешься? Во время вьетнамской войны СССР поставлял Северному Вьетнаму ракеты вместе со своими специалистами, которые обучали вьетнамских "товарищей" пользоваться этим оружием. Обучали и контролировали их применение. И эти ракеты сбивали американские "Фантомы". И ничего. США не считали, что они поэтому воюют с СССР.

Такое сопровождение поставляемой техники - обычное дело. Как можно поставить технику и не научить покупателя ею пользоваться? А ведь во время обучения обязательно бывают и практические занятия, верно? А во время таких занятий почему бы учителю не показать ученику как правильно пользоваться изделием? А как иначе? Хочется же хорошо научить, основательно, по-немецки!

Сегодня Нидерланды обещали выделить Украине 2 млрд. евро помощи только в этом году. Причем 250 млн. евро - на закупку 800 тысяч 155мм снарядов по т.н. "Чешской инициативе", то есть "в кратчайшие сроки".

Я, конечно, не провидец, но что-то подсказывает мне, что Европа все сильнее раскручивает маховик своей военной поддержки и у Украины в скором времени опять появится шанс переломить ход войны. (Даже не смотря на ступор в Конгрессе США). Дай Бог, чтобы интуиция меня в этот раз не подвела.

Слава Украине!🇺🇦

В Израиле сегодня шабат и поэтому каких-то важных новостей ждать не стоило. Да их и не было.

I❤️🇮🇱