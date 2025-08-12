'Не могу представить другого человека': сенатор Грэм заявил, что визит Путина на Аляску стал следствием решительных действий Трампа. Видео

Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал президента США Дональда Трампа "лучшим человеком" для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди причин такой оценки он упомянул факт личного знакомства главы Белого дома и бессменного хозяина Кремля.

Видео дня

На Путина, считает Грэм, повлияла политика "мир через силу", которой якобы придерживается Трамп. Об этом американский конгрессмен, соавтор законопроекта об "адских санкциях" на покупателей российской нефти, заявил в эфире Fox News.

Что сказал сенатор Грэм

По убеждению американского законодателя, никто не смог бы справиться с переговорами с российским диктатором лучше, чем это сделает Трамп.

"Я не могу представить себе лучшего человека на планете, чтобы посадить его в одну комнату с Путиным, кроме Трампа. У него есть отношения с президентом Путиным, что хорошо. Но причина, почему Путин будет находиться на Аляске, заключается в том, что президент Трамп объявил, что собирается продать оружие Европе, чтобы помочь Украине. И это обеспокоило Путина", – заявил Грэм.

Не забыл он упомянуть и об "адских санкциях" в виде наложения дополнительных тарифов на страны, продолжающие закупать у России нефть. То, что Трамп обещал сделать это в отношении всех покупателей российской нефти, которые не помогают Украине, а по факту ограничился лишь дополнительной пошлиной для Индии, Грэм считает большим достижением.

"Но он ввел 50% пошлины на Индию, это сделал президент Трамп за покупку российской нефти. Он выбрал 50% тариф на Индию, второго по величине покупателя российской нефти, которая поддерживает военную машину в России. Вот почему Путин едет на Аляску. Мир через силу", – заявил сенатор.

Как с принципом "мир через силу" согласуется тот факт, что администрация Трампа не ввела ни одной новой санкции против собственно страны-агрессора или ее теневого флота, на котором и держится торговля российской нефтью – Грэм не объяснил.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее с практически идентичными заявлениями выступил глава Пентагона. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Путин согласился на встречу на Аляске из-за давления со стороны Трампа.

Говорил Хегсет и об "обмене территориями" – идее, которая, очевидно, очень пришлась по душе действующей администрации Белого дома. Такая "мелочь", что "менять" Киеву предлагают территории Украины на территории Украины, его совершенно не смущает.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!