"Не могу представить другого человека": сенатор Грэм заявил, что визит Путина на Аляску стал следствием решительных действий Трампа. Видео
Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал президента США Дональда Трампа "лучшим человеком" для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди причин такой оценки он упомянул факт личного знакомства главы Белого дома и бессменного хозяина Кремля.
На Путина, считает Грэм, повлияла политика "мир через силу", которой якобы придерживается Трамп. Об этом американский конгрессмен, соавтор законопроекта об "адских санкциях" на покупателей российской нефти, заявил в эфире Fox News.
Что сказал сенатор Грэм
По убеждению американского законодателя, никто не смог бы справиться с переговорами с российским диктатором лучше, чем это сделает Трамп.
"Я не могу представить себе лучшего человека на планете, чтобы посадить его в одну комнату с Путиным, кроме Трампа. У него есть отношения с президентом Путиным, что хорошо. Но причина, почему Путин будет находиться на Аляске, заключается в том, что президент Трамп объявил, что собирается продать оружие Европе, чтобы помочь Украине. И это обеспокоило Путина", – заявил Грэм.
Не забыл он упомянуть и об "адских санкциях" в виде наложения дополнительных тарифов на страны, продолжающие закупать у России нефть. То, что Трамп обещал сделать это в отношении всех покупателей российской нефти, которые не помогают Украине, а по факту ограничился лишь дополнительной пошлиной для Индии, Грэм считает большим достижением.
"Но он ввел 50% пошлины на Индию, это сделал президент Трамп за покупку российской нефти. Он выбрал 50% тариф на Индию, второго по величине покупателя российской нефти, которая поддерживает военную машину в России. Вот почему Путин едет на Аляску. Мир через силу", – заявил сенатор.
Как с принципом "мир через силу" согласуется тот факт, что администрация Трампа не ввела ни одной новой санкции против собственно страны-агрессора или ее теневого флота, на котором и держится торговля российской нефтью – Грэм не объяснил.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее с практически идентичными заявлениями выступил глава Пентагона. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Путин согласился на встречу на Аляске из-за давления со стороны Трампа.
Говорил Хегсет и об "обмене территориями" – идее, которая, очевидно, очень пришлась по душе действующей администрации Белого дома. Такая "мелочь", что "менять" Киеву предлагают территории Украины на территории Украины, его совершенно не смущает.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!