Назначенная послом в Болгарии сексолог Илащук приступила к исполнению обязанностей. Фото

Во вторник, 28 марта, новая посол Украины в Болгарии Олеся Илащук, из-за назначения которой разгорелся скандал, приступила к исполнению своих обязанностей. Раньше женщина была известна как гештальт-терапевт и сексолог.

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Об этом сообщили на странице посольства Украины в Болгарии в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Илащук передала копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Болгарии Костадину Коджабашеву.

"Посол выразила благодарность Болгарии за оказанную всестороннюю помощь Украине в условиях неспровоцированной российской вооруженной агрессии и временно перемещенным украинским гражданам", – сказано в сообщении.

В Болгарии Илащук заверили, что их страна поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также намерения нашего государства по вступлению в ЕС и НАТО. Болгария также будет оказывать украинской стороне необходимую помощь в противодействии стране-агрессору РФ и восстановлении государства.

В ходе этой встречи стороны договорились об активизации диалога между Украиной и Болгарией и взаимовыгодном секторальном сотрудничестве.

Отметим, что комментарии к этому посту на странице посольства были закрыты.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии Олесю Илащук. Соответствующий указ был подписан 23 декабря.

После этого разгорелся настоящий скандал. СМИ писали о том, что у гештальт-терапевта нет ни дипломатического опыта, ни опыта на государственных должностях. Ранее она позиционировала себя как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандал с назначением на должность посла в Болгарии гештальт-терапевта Олеси Илащук. Там отметили, что у нее есть необходимое для этого образование, и рассказали о его компетентности.

– А в январе 2023-го стало известно, что через три недели после назначения Илащук так и не отправили в Болгарию. В МИД тогда объяснили, что не могут оформить документы для ее отправки.

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