Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить возможность введения бесполетной зоны над территорией Украины. Это вызвало жесткую реакцию сенатора из страны-агрессора Владимира Джабарова, который пригрозил Варшаве новым "разделом".

Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров опубликовал ответ в своем Telegram-канале. Он обвинил польского министра в "наглости" и назвал его одним из главных идеологов противостояния с Россией.

"Бесполетная зона над Украиной силами НАТО – это вопрос очень сложный и опасный. Кто ее будет придерживаться? Сами страны НАТО?" – написал он.

Джабаров также напомнил о других высказываниях Сикорского, среди которых – предложение отправить польские войска в Украину и идея о вхождении Беларуси в зону влияния Варшавы. Польский министр, по словам сенатора, открыто говорит об амбициях укрепить роль Польши в Восточной Европе и превратить ее в один из ключевых центров ЕС.

Исторические параллели

В своем заявлении Джабаров пригрозил Польше тем, что она может повторить опыт разделов прошлых веков. Видимо, он вспомнил о трех разделах Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 годах, которые привели к полному исчезновению польского государства с политической карты Европы.

"Из-за своей русофобии отдельные польские политики совсем потеряли страх. Они снова наступают на старые грабли. Если Польша продолжит "смотреть на Восток", обвиняя его во всевозможных угрозах польской государственности, не исключено, что она снова переживет разделение, как это было не раз в ее истории", – написал сенатор.

