Нападение Путина на страны Балтии дорого обойдется Европе – Bloomberg

Россия активно наращивает производство оружия, а страны Балтии рассматриваются как потенциальная цель следующей агрессии. В случае полномасштабной войны РФ против стран Европы это будет стоить миру не менее 1,5 триллиона долларов.

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Такой прогноз озвучил Bloomberg. Издание оценило, что такая война, если она начнется, может сократить мировой объем производства на 1,3%.

Отмечается, что РФ активно наращивает производство оружия, штампуя артиллерийские снаряды, беспилотники и ракеты с такой скоростью, что вскоре это превзойдет потребности российского войска в Украине.

Когда Путин может начать войну со странами ЕС

Издание отмечает, что главной целью российского диктатора в следующей агрессии являются страны Балтии - небольшие, но стратегически важные, Эстония, Латвия и Литва. На их территории проживают значительные русскоязычные общины, они имеют границы с РФ и Беларусью.

Генсек НАТО Марк Рютте предположил, что Россия может напасть на одну из стран-членов Альянса уже в ближайшие пять лет. Его предположение перекликается с прогнозами канцлера Германии Фридриха Мерца и нескольких европейских разведывательных агентств.

В то же время как отметило издание, Дания имеет еще более ужасный прогноз. Там считают, что Путин может вступить в локальную войну с одной из соседних прибалтийских стран в течение 6 месяцев и представлять реальную угрозу для одной или нескольких стран НАТО в течение 2 лет.

"Три прибалтийские страны составляют небольшую часть европейской экономики, но стратегически они имеют решающее значение... Они занимают особое место в искаженном историческом воображении Путина", – пишет издание.

Как может развернуться война

Вторжение может начаться с инсценированного инцидента или гибридной атаки. Железнодорожная линия Москва-Калининград, которая проходит через Вильнюс без остановок, является одной из уязвимых точек.

Экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предположил, что в качестве первого шага Россия могла бы сфабриковать повод для остановки поезда Москва-Калининград в Литве.

Затем Кремль мог бы отправить войска под предлогом защиты российских граждан, которые застряли, фактически вторгшись в Литву.

Далее Россия может начать атаки на Эстонию и Латвию, развернуть свой флот, чтобы взять под контроль Балтийское море, захватить ключевые острова и заблокировать Сулавский коридор.

НАТО может применить статью 5, но война начнется мгновенно и будет гибридной с ударами по европейским военным базам и критически важной инфраструктуре, включая цели в крупных европейских городах.

Экономические последствия

По оценкам Bloomberg Economics, потери будут значительными: ключевые порты будут закрыты, торговля в Балтийском море остановится, рынки упадут. Обе стороны, скорее всего, будут проводить гибридные операции, в частности против подводных кабелей и энергетической инфраструктуры.

В первые 12 месяцев ожидается снижение глобального ВВП на 1,3-1,5 %, что составляет примерно 1,5 трлн долларов.

Промышленность и торговля в Балтии могут сократиться на 43%, Евросоюз потеряет около 1,2% ВВП, Россия же лишь 1%.

Потери будут гораздо большими, пишет издание, если война перекинется на другие европейские страны.

Почувствуют влияние и такие страны, как США и Китай: финансовые рынки упадут, цены на энергоносители вырастут, кредиты подорожают.

Издание отмечает, что Европа стоит на рубеже нового этапа и здесь нужна активная оборона и дипломатическая ясность. Война может начаться внезапно, но шанс предотвратить ее еще остается.

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