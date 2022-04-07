"Нам эта война не нужна": Лукашенко попытался оправдаться за помощь Путину в агрессии против Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался, что его страну "бездоказательно и безосновательно" объявили "пособником агрессора" в войне России с Украиной. Непризнанный лидер заявил, что ему не нужна война, более того, он старался наладить диалог между сторонами конфликта.

Как пишет Belta, Лукашенко считает, что из-за войны России и Украины больше всего может пострадать Беларусь, поэтому страна не заинтересована в этой ситуации. Об этом он якобы "говорил с первого дня этого противостояния".

"Мы в очередной раз предложили России и Украине безопасное место для переговоров, организовав их. Наша инициатива была услышана и с благодарностью принята. В Беларуси прошли три встречи россиян и украинцев, где были обозначены пути движения к мирному договору", – подчеркнул Лукашенко.

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При этом, комментируя перенос локации переговоров в турецкий Стамбул, он подчеркнул, что не возражает, поскольку главное – это результат.

"Потому что война, еще раз подчеркиваю, это большой вред для Беларуси", – заявил пособник российского диктатора.

Напомним: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается избежать участия военных страны в войне РФ против Украины. Он прислушивается к мнению беларусского народа, который не поддерживает агрессию россиян.

При этом 26 марта, российские оккупанты запустили с территории Беларуси четыре ракеты в направлении Волынской области. Три из них Вооруженные силы Украины сбили в небе над регионом.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что Беларусь пытаются втянуть в войну против "братской" Украины. Однако РБ этот вооруженный конфликт не нужен. При этом Беларусь разместила вблизи границы значительную группировку войск. При этом частично подтверждается возврат отдельных подразделений беларусских войск в пункты постоянной дислокации.