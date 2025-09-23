Найден корень всех американских проблем. Трамп делает Америку вновь великой, а парацетамол пытается сделать её аутистской, что явно не содействует срочному обретению величия. Враги США теперь — это не только леваки-демократы, мигранты, транссексуалы и антифа, но и парацетамол. Коварный враг вылез оттуда, откуда его никто не ждал: из скромной упаковки дешёвых лекарств.

Видео дня

А если серьёзно, похоже, это не глупость, как кажется многим, а расчёт. Трамп манипулирует слабоумным плебсом с конспирологическим сознанием. Для этого он поначалу поддерживал близкую конспирологам версию происхождения аутизма от прививок. Слабоумные ждали, что он, придя к власти и назначив антипрививочника Кеннеди, отменит обязательные прививки. Но даже Трамп понимает, что это привело бы к катастрофе.

Однако он не может признаться, что просто пудрил страшилкой про искусственное происхождение аутизма дебилам мозги. Поэтому Трампу пришлось поддержать менее опасную для здоровья нации, но тоже конспирологическую (опровергнутую многими исследованиями) версию: что в аутизме виноват приём парацетамола при беременности. Без парацетамола американцы проживут, а без прививок — нет.