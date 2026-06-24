На Западе высказали предположение о политическом союзе Зеленского и Залужного на выборах в Украине

Политический союз с Валерием Залужным открывает путь к второму президентскому сроку Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале британского политического обозревателя Дэниела Пратта.

Видео дня

Автор отмечает, что ключевым элементом такого сценария являются переговоры, которые в настоящее время ведутся между командами обоих политиков.

"Понимая, что самостоятельная кампания на фоне общественной усталости не гарантирует повторного триумфа Зеленского, Банковая делает ставку на главный политический актив страны – альянс с экс-главой Главного управления, а ныне послом в Великобритании Валерием Залужным", – говорится в тексте публикации.

По данным журналиста, в настоящее время обсуждаются различные форматы сотрудничества – от создания единого политического блока до параллельных проектов, координируемых из единого центра принятия решений.

"Общая задумка проста – Залужный отказывается от собственных президентских амбиций в пользу второго срока Зеленского, а Банковая гарантирует "железному генералу" полный карт-бланш, финансовые и медийные ресурсы для формирования сильной собственной фракции в будущем парламенте", – пишет журналист.

В то же время обозреватель напоминает, что проведение выборов во время военного положения потребует изменений в Конституции и формирования конституционного большинства в Верховной Раде.

"Ключевая цель – сделать проведение выборов возможным даже в условиях военного положения", – приводит Пратт слова собеседника, близкого к процессу.

Отдельно отмечается, что для принятия таких решений властям может понадобиться поддержка части оппозиционных сил, поскольку действующего монобольшинства для этого недостаточно.

Таким образом, возможный союз Зеленского и Залужного рассматривается как один из ключевых политических сценариев, который может определить формат предстоящих выборов и дальнейшую конфигурацию власти в Украине в ближайшей перспективе.

Ранее эксперты отмечали, что Залужный может проиграть предстоящие выборы из-за технических проблем во втором туре.