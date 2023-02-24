На Востоке – очень тяжело и болезненно, но делаем все, чтобы выстоять: Зеленский о ситуации на фронте

В четверг, 23 февраля, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в расширенном формате. На нем была рассмотрена ситуация по основным направлениям фронта в Украине, самым тяжелым из которых является Восточный.

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Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении 23 февраля. Он отметил, что заслушал подробные доклады командиров направлений и Главнокомандующего Валерия Залужного.

Лидер государства так описал ситуацию по основным направлениям:

– Восток – очень тяжело. Мучительно. Но делаем все, чтобы выстоять.

– Юг – на части направлений ситуация довольно опасная, но нашим воинам есть чем и как отвечать оккупанта.

– Одесса и Черноморское пространство – ситуацию контролируем.

– Север – все наши воины на этом направлении видят каждое намерение врага. Где нужно, усиливаемся.

Кроме того, Зеленский сообщил, что руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил об актуальных намерениях оккупанта, по результатам чего было принято решение о противодействии Украины.

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