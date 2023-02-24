'Мы видим картинки с полигона': посол Германии рассказала, когда 'серьезное количество' танков будет доставлено в Украину

В апреле в Украине, вероятно, будет уже серьезное количество западных танков. Сейчас украинские военные проходят обучение на полигонах в Германии.

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Об этом рассказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью Радио Свобода, опубликованном 23 февраля. Она напомнила, что официальный Берлин обещал поставить первые танки Киеву в конце марта.

"Ваши военные сейчас обучаются на них. Мы видим картинки с полигона в Германии. И еще, я думаю, Испания тоже согласна. Они сообщили, что их танки будут в конце марта. Мне кажется, что в апреле будет уже довольно-таки серьезное количество", – сказала посол.

По ее словам, канцлер Германии Олаф Шольц медлил с решением о передаче тяжелой техники Украине, поскольку хотел создать танковую коалицию.

"Нужно понимать, что ни одна страна не имеет достаточного количества танков для Украины. То есть нужно их собрать в разных странах. Это и хотел сделать Олаф Шольц. Он также хотел, чтобы США были с нами, чтобы были и американские танки", – пояснила Анка Фельдгузен.

Дипломат добавила, что обещанные Шольцем батальоны скоро будут в Украине. Она также выразила уверенность в том, что количество танков, "о котором сейчас идет речь, наверняка будет больше".

Как сообщал OBOZREVATEL, Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности призвал союзников немедленно отправить Украине танки. Он подчеркнул, что войну затягивает не оружие Запада, а президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, премьер-министр Испании Педро Санчес, который 23 февраля посетил Украину, пообещал Киеву системы ПВО и танки третьего поколения Leopard 2. А президент Польши Анджей Дуда накануне заявил, что польские Leopard 2 уже готовы для отправки в Украину.

В свою очередь, о готовности передать ВСУ Leopard 2 также заявила Швеция. В минобороны Британии говорят, что танки Challenger могут прибыть в Украину весной. Вероятно, украинская армия получит более 14 обещанных машин.