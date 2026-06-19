«Мы видим, что Украина побеждает»: Науседа заявил, что удары по Москве меняют ход войны

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что массированная атака украинских беспилотников на Москву в ночь на 18 июня стала важным моментом в ходе войны. Такую оценку он озвучил после прибытия на саммит Европейского Союза в Брюсселе 18 июня.

Видео дня

Об этом Науседа сказал в комментарии журналистам, который распространил телеканал FREEДOM. По словам литовского президента, события последних дней свидетельствуют о том, чтовойна все больше приближается к территории России, а Украина демонстрирует рост своих возможностей в сфере обороны.

Науседа заявил, что видит признаки укрепления позиций Украины в войне. По его мнению, атаки на российскую территорию меняют восприятие войны среди граждан РФ.

"Мы видим, что Украина побеждает в этой войне. Появляется всё больше доказательств того, что она приближается к российскому населению. То, что происходит именно сейчас в Москве, – это переломный момент, поскольку граждане России начнут осознавать: речь идет не о просмотре боевых действий на экранах телевизоров, а о войне на их собственной земле", – подчеркнул президент Литвы.

Он также отметил развитие украинского производства беспилотников и работу над укреплением оборонно-промышленного комплекса. По словам Науседы, это имеет важное значение на нынешнем этапе войны.

Массированный удар

В ночь на 18 июня Силы обороны Украины нанесли массированный удар по территории России. Одной из целей стал Московский нефтеперерабатывающий завод.

По имеющейся информации, предприятие подверглось атаке во второй раз за неделю. Завод обеспечивает значительную часть потребностей Москвы и Московской области в топливе, поэтому относится к важным объектам российской инфраструктуры.

Напомним, также 18 июня Ростовская область РФ подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Целью удара стал объект топливной инфраструктуры в населенном пункте Гуково. После прилета БПЛА на местной нефтебазе начался масштабный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты в Крыму заявили о "срыве" поставок бензина. В частности, речь идет о Севастополе. Оккупационные власти заявили, что местным жителям нет смысла стоять в очередях на автозаправочных станциях, поскольку получить топливо пока невозможно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!