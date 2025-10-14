В Кремле отреагировали на недавнее поручение президента США Дональда Трампа своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу "сосредоточиться на России" и мирном урегулировании войны в Украине. Этот сигнал из Вашингтона вызвал одобрительную реакцию в Москве.

Там даже увидели в этом возможность для начала новой дипломатической фазы в отношениях между двумя странами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле "приветствуют такие намерения" и готовы к диалогу.

"Мы приветствуем такие намерения. Приветствуем поддержку политической воли на то, чтобы способствовать поискам путей мирного урегулирования. Мы уже хорошо знакомы с Уиткоффом. Он эффективен. Доказал свою эффективность сейчас на Ближнем Востоке", – сказал Песков.

В Кремле также намекнули, что ожидают более активных шагов от США для влияния на Украину, чтобы "сдвинуть процесс с мертвой точки".

"Надеемся, что влияние США и дипломатическое мастерство посланцев президента Трампа поможет побудить украинскую сторону к большей активности и к большей готовности к мирному процессу", – сказал представитель диктатора.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что его специальный посланник должен был провести короткую 15-минутную встречу с президентом России Владимиром Путиным, но переговоры неожиданно затянулись на 5 часов. Он отметил, что его посланник имел ограниченные знания о России и ее лидере.

