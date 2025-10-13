'Мало знал о России и Путине': Трамп признался, как отправил Уиткоффа на 15-минутную встречу с главой Кремля, а она длилась 5 часов. Видео

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что его специальный посланник должен был провести короткую 15-минутную встречу с президентом России Владимиром Путиным, но переговоры неожиданно затянулись на 5 часов.

Об этом Трамп заявил во время выступления в Кнессете (израильском парламенте). Он отметил, что его посланник имел ограниченные знания о России и ее лидере.

По словам американского лидера, он направил своего спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа на короткую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, рассчитывая, что разговор продлится не более 20 минут. Однако переговоры затянулись на 5 часов.

Трамп признался, что был удивлен продолжительностью беседы. И каждый час звонил, чтобы узнать, закончил ли тот разговор.

"Стив почти ничего не знал о России, мало что знал о Путине, вообще не очень разбирался в политике и не слишком интересовался ею", – рассказал Трамп.

Также президент США добавил, что после встречи спросил у Уиткоффа, о чем именно они говорили так долго. Тот ответил:

"Много интересных вещей. Мы просто говорили о многих интересных темах, в частности о том, ради чего я туда пришел".

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прибыл в Израиль, чтобы выступить перед Кнессетом (израильским парламентом) и обсудить дальнейшие шаги для обеспечения мира в Газе. Его визит происходит на фоне новостей об освобождении израильских заложников, которых передал ХАМАС после длительного плена.

