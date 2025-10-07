'Мы бы легко выиграли каждую войну': Трамп нашел 'причину' 'неудач' США во Вьетнаме и Афганистане. Видео

Президент США Дональд Трамп сказал, почему, по его мнению, Соединенные Штаты проиграли войну во Вьетнаме и в конце концов вывели свои войска из Афганистана в 2021 году. По его словам, выйти победителями из каждого из конфликтов Америке помешала политкорректность.

Однако сейчас США "больше не политкорректны". Такое заявление Трамп сделал, выступая на военно-морской базе "Норфолк" по случаю 250-летия ВМС США.

"Проблема с Вьетнамом заключается в том, что мы, знаете, перестали бороться за победу. Мы бы легко выиграли. Мы бы легко выиграли в Афганистане. Мы бы легко выиграли каждую войну. Но мы стали политкорректными. "О, давайте успокоимся". Мы больше не политкорректны, просто чтобы вы понимали", – сказал он.

Теперь же, по словам Трампа, США побеждают и "не хотят больше быть политкорректными".

Что пошло не так во Вьетнаме и Афганистане

Война во Вьетнаме (1959-1975)

Это война между коммунистическим Северным Вьетнамом (который поддерживали СССР и КНР) и Южным Вьетнамом (который поддерживался США, Австралией, Новой Зеландией, Южной Кореей и другими странами).

В BBC назвали семь причин, почему США и поддерживаемая им сторона проиграли. Так, США обнаружили, что вести войну на расстоянии – это очень сложная задача: большие расходы, логистика, и политическая воля Конгресса не выдержали давления.

В джунглях враг имел стратегическое преимущество – повстанцы могли избегать сражений, отступать и перегруппировываться. Массовое освещение боевых действий в СМИ породило антивоенную волну среди населения США, а это сильно подорвало легитимность и моральный дух.

Коммунистические силы пользовались высоким моральным подъемом и верой в дело, в то время как правительство Южного Вьетнама страдало от коррупции и отсутствия доверия. Северный Вьетнам получал значительную внешнюю поддержку: СССР и Китай поставляли военную технику, боеприпасы и оказывали экономическую помощь, в то время как международная поддержка Юга постепенно ослабевала.

Кроме того, США широко применяли гербициды в операции "Ranch Hand", что было формой химического давления – эти распыления вызвали долговременные экологические и медицинские последствия для миллионов людей. Это один из самых известных случаев применения тактики "выжженной земли" и использования химического (экологического) оружия в истории человечества.

Война в Афганистане (2001-2021)

Она началась со вторжения коалиции во главе с Соединенными Штатами под названием Операция "Непоколебимая свобода" в ответ на теракты 11 сентября, совершенные союзной с "Талибаном" и расположенной в Афганистане "Аль-Каидой".

От ограниченной военной операции США перешли к масштабному проекту по развитию государства. Однако все положительные сдвиги не задерживались надолго, потому что базировались исключительно на американском присутствии.

Конфликт закончился почти через 20 лет, когда наступление "Талибана" в 2021 году возобновило Исламский Эмират. Это была самая длинная война в военной истории Соединенных Штатов, которая превзошла войну во Вьетнаме.

Напомним, что 29 февраля 2020 года США и талибы подписали мирное соглашение под названием "Соглашение о мире в Афганистане", которое предусматривало вывод всех регулярных американских войск и войск НАТО из Афганистана. В то же время оно обязывало "Талибан" противодействовать "Аль-Каиде" в подконтрольных ему районах и вести переговоры с правительством тогдашней Исламской Республики Афганистан. Соглашение было поддержано Китаем, Пакистаном и Россией и единогласно одобрено Советом Безопасности ООН.

Администрация Трампа согласилась на первоначальное сокращение американских войск с 13 000 до 8600 военнослужащих до июля 2020 года, а затем на полный вывод войск до 1 мая 2021 года, если "Талибан" выполнит свои обязательства. В начале администрации Джо Байдена в Афганистане оставалось 2500 американских солдат, и в апреле 2021 года Байден заявил, что США не начнут выводить этих солдат до 1 мая, а символически завершат вывод к 11 сентября (впоследствии дату завершения перенесли на 31 августа).

На фоне вывода американских войск "Талибан" начал масштабное наступление. До 12 июля 2021 года талибы захватили 139 районов, которые до этого находились под контролем Национальной армии Афганистана. Уже вскоре талибы захватили провинцию Панджшер, которую обороняли силы "Национального фронта сопротивления". Представитель "Талибана" объявил, что война в стране закончилась.

Отметим, что операция по эвакуации иностранцев и афганцев, сотрудничавших с Западом, продолжалась в хаотичных условиях в аэропорту Кабула и завершилась 30 августа 2021 года выводом последних американских солдат.

Тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Талибан" де-факто является правительством захваченного Афганистана. А вывод американских войск из этой страны он назвал правильным решением.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стремится вернуть под контроль авиабазу "Баграм" в Афганистане. По словам американского лидера, правительство намерено снова разместить там войска.

Впоследствии Трамп пригрозил, что с Афганистаном случатся "плохие вещи", если он не вернет контроль над авиабазой "Баграм". Он не исключил возможности отправки войск для ее возвращения.

