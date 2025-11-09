'Можно сделать совместными усилиями': известный разработчик твердотопливных двигателей сказал, какое топливо нужно для украинской баллистики на 1000 км

Хотя в твердотопливных ракетах украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" (или, как в экспортном варианте "Гром-2") заявлен радиус действия 500 км, его можно увеличить до тысячи километров. Но для этого необходимо соответствующее топливо. А создать и производить такое твердое топливо для "Сапсана" может только Украина и только собственными силами, потому что "никто его не продаст и не поможет".

Видео дня

Так считает доктор химических наук, автор твердого топлива для "Тополя и других ракет, профессор Зиновий Пак. Причем он подчеркивает, что помощь партнеров – финансовая и организационная для предприятий – необходима, а вот создание и производство "может сделать только Украина, это единственный возможный сценарий".

Зарубежная помощь

Сейчас в Европе баллистические ракеты делает только французский ArianeGroup, причем на основе твердотопливного ускорителя P241 для космического ракетоносителя Ariane 5. Такой ускоритель будет и в основе баллистической ракеты MBT на 2000 км, которая "появится где-то в следующем десятилетии". И очень сомнительно, что Франция с кем-то будет делиться своими знаниями и опытом, считает профессор.

"Это же и с США, которые на просьбу поставки твердого топлива от старых ATACMS для наших новых "Сапсанов" не дали положительного ответа даже при Байдене. То есть фраза о том, что твердое топливо для "Сапсана" может сделать только Украина – это о единственно возможном сценарии", – замечает Зиновий Петрович.

Кто такой Зиновий Пак

Галичанин Зиновий Петрович в России до сих пор считается российским гражданином, хотя он в последнее время и уже довольно долго проживает в Словении. Дело в том, что Зиновий Петрович (родился еще в 1939 году) сразу после распада СССР работал в госструктурах страны-агрессора.

Так, он был главой Госкомоборонпрома России (1996), министром оборонной промышленности РФ (1996-1997), гендиректором Российского агентства по боеприпасам (1999-2003).

Зиновий Петрович является автором и создателем уникального класса новых ракетных топлив, которые были разработаны и внедрены в промышленность в советские времена. Именно благодаря чрезвычайно высокой энергии разработанных Паком топлив были созданы ракетные комплексы СС23, и СС24. Результаты деятельности ученого – 500 научных работ и более 180 изобретений.

Зиновий Пак уже два года безрезультатно ожидает гражданство Украины.

Что он предлагает

"Убежден: как сочетать гидрид алюминия, как обеспечить высокую эффективность и энергетику – все это и дальше остается секретом и сложностью для ряда стран, которые занимаются развитием баллистических ракет. Это касается европейских стран, Южной Кореи и Турции. Но это можно сделать совместными усилиями. Где от наших партнеров – финансирование, промышленное и измерительное оборудование, а от нас – знания и решения", – утверждает ученый.

Он предлагает использовать в ускорителях их советскую версию топлива – гидрид алюминия. Хотя это чрезвычайно нестабильное соединение (разлагается даже при низких температурах), что недопустимо для сохранения монолитности двигателя в течение длительного хранения на боевом дежурстве, Зиновий Петрович нашел выход.

"Я пошел другим путем. Зачем его делать стабильным? Почему бы этот газ не связать и не превратить в жидкость? Это сняло бы вопрос о стабильности гидрида алюминия. И мы нашли такую систему, такое решение. Оно запатентовано, но закрытым патентом СССР, который сейчас Россия не может применить на практике по ряду причин", – уверяет Зиновий Петрович.

Как сообщал OBOZ.UA, на сегодня в Украине идет активная подготовка к массовому производству баллистических ракет "Сапсан". Ранее уже были проведены успешные испытания этой системы вооружения, сейчас же в центре внимания стоит вопрос масштабирования производства "Сапсанов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!