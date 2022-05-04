Молдова получит от ЕС дополнительное военное оборудование: появились подробности

Европейский Союз, наученный горьким опытом Украины, намерен поддержать Молдову, предоставив военное оборудование. Европа также защитит Молдову от пропаганды Кремля и российских хакеров.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Молдову. Он провел переговоры с президентом страны Майей Санду.

"Мы поможем Молдове укрепить свою устойчивость и справиться с последствиями побочного эффекта от агрессии России в Украине, предоставив Молдове дополнительное военное оборудование", – сказал Мишель.

Он напомнил, что в 2021 году ЕС предоставил Молдове поддержку в размере 7 млн евро на оборудование для медицинских и внутренних нужд армии, а в 2022 году намерен увеличить поддержку.

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Также, как отметил Мишель, ЕС поможет Молдовет "противостоять дезинформации и кибератакам" РФ.

"Очевидно, что расширение (Европейского Союза. – Ред.) – это сильный политический инструмент, позволяющий прояснить наше видение будущего Европы", – подчеркнул глава Евросовета, отметив важность диалога со странами, которые хотят стать членами ЕС и уже подали заявку на вступление.

Напомним, Молдова следом за Украиной подала заявку на вступление в ЕС и уже в апреле получила опросник, который является часть плана по вступлению.

Ранее Санду признала, что Молдова фактически не имеет боеспособной армии, поскольку у нее нет снаряжения, военной техники и боеспособных средств. Вооруженные силы страны насчитывают всего около 5000 военных и 60 тысяч резервистов.

Ее заявление прозвучало на фоне попыток РФ расшатать ситуацию в "ПМР" и втянуть псевдореспублику в войну против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным издания The Times, Россия намерена открыть второй фронт войны и уже приняла решение атаковать Молдову. По данным украинской разведки, в случае успеха в Молдове Москва может атаковать с ее территории Украину.