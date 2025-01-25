'Молдова и Украина имеют одинаковое видение': Санду объяснила, что сочтет справедливым миром

Молдова и Украина разделяют общее видение справедливого мира, который предполагает не только завершение войны, но и создание условий, которые делают невозможным агрессию в будущем. Мужество украинского народа является примером для всего мира, а поддержка Молдовы свидетельствует о единстве соседних стран перед общими вызовами.

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Такое заявление сделала президент Молдовы Мая Санду во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Она подчеркнула, что Украина своим мужеством обеспечивает мир и стабильность в Молдове.

Президент Молдовы выразила благодарность украинскому народу за отвагу и стойкость в борьбе против российской агрессии.

"Мужество Украины обеспечивает мир Молдове. Мы всегда будем благодарны украинскому народу. Ваше мужество и жертвы защитили Молдову от войны", – сказала Санду, добавив на украинский язык: "Дякую за вашу стійкість".

Президент также подтвердила непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Санду выразила надежду, что 2025 год станет годом справедливого и крепкого мира для Украины, всего региона и Европы. По ее словам, мир должен основываться на надежных гарантиях безопасности для Украины и ее соседей.

Она отметила, что Молдова и Украина стремятся к миру, который станет основой для стабильного будущего. Справедливый мир для нее – это не просто завершение войны, а создание условий, при которых агрессия не будет иметь места.

"Я надеюсь, что 2025 год принесет не только украинцам, а всему региону и континенту справедливый и крепкий мир, подкрепленный надежными гарантиями безопасности для Украины… Это означает не только прекращение войны, но и будущее, где агрессии не будет места. разделяют одинаковое видение - это будущее, где процветает демократия, уважаются границы и ни одна семья больше не столкнется с ужасами войны", – сказала она.

Президент Молдовы также подчеркнула, что, несмотря на стремление свободного мира к миру, Россия продолжает свои жестокие атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.

"Эти действия унесли много невинных жизней и нарушили международное право. Они также угрожают Молдове, поскольку дроны пересекают наше воздушное пространство. Мы решительно осуждаем эти атаки. Они показывают, почему Украина нуждается в укреплении обороны, а наш регион нуждается в большей безопасности", – резюмировала Санду.

Напомним, президент Владимир Зеленский и глава Молдовы Мая Санду призвали страну-террористку Россию вывести войска из временно оккупированных территорий Украины и Приднестровья. В частности, в совместном заявлении также говорилось о гарантиях безопасности для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы Маей Санду, заявил на надежду, что в мирных переговорах, по прекращению войны, примут участие Украина, Америка, Европа и Россия. Для украинского лидера достаточно важен и европейский голос.

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