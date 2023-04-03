Могу пожелать Путину провести конец жизни в подвале с ведром, – Зеленский в Ягодном Черниговской области

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 апреля, посетил село Ягодное под Черниговом, где во время оккупации захватчики устроили "подвал смерти". В годовщину освобождения села Зеленский побывал в этом подвале и пообщался с людьми, пережившими оккупацию.

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Он также пожелал президенту России провести остаток своей жизни в подвале, "с ведром вместо туалета". Об этом Зеленский сказал после посещения школы, в подвале которой оккупанты почти месяц удерживали гражданских украинцев в заложниках. Видео обнародовал офис президента.

"До оккупации в Ягодном жило около 400 человек, и все 370 человек были в этом подвале, где меньше 200 кв. м, они были в подвале 247 дней, выжили стоя и сидя... 11 человек погибли, среди погибших были малыши, полуторамесячные дети... Все эти люди во тьме жили и ждали назад Украину. Они на стенах записывали фамилии погибших с датами, чтобы их не забыть. А дети писали строки гимна Украины. Это так важно, что эти люди выжили, это так важно, что наши войска деоккупируют такие маленькие городки, где настоящие герои. Это так важно, что сегодня здесь наши партнеры и все это видят", – сказал президент.

Зеленский заметил, что после увиденного вряд ли кому-нибудь захочется говорить о чем-то с Россией и "искать дипломатический путь к этим абсолютным убийцам".

Президент поблагодарил вице-канцлера Германии Роберта Хабека, посла Германии в Украине Анку Фельдгузен, генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич за то, что посетили Ягодное, и за поддержку.

Владимир Зеленский также обратился к российскому диктатору Путину.

"Могу добавить только одно, увидев все это. Хочу пожелать президенту России провести остаток своих дней в подвале и с ведром вместо туалета", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в Ягодном анонсировал контрнаступление ВСУ. Глава государства заявил, что Украина готовится к деоккупации своих территорий – у захватчиков еще есть время покинуть чужую землю, иначе они будут уничтожены.