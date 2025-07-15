'Всегда на этой земле побеждает жизнь': Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственности. Видео

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с Днем Государственности. Глава государства заявил, что в Украине всегда побеждает жизнь, а верх одерживают ценности и наш характер.

Видео дня

Также президент заверил, что украинцы всегда были на этой земле, есть, и всегда здесь будут. Видеообращение по случаю Дня Государственности Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам президента, этот день свидетельствует обо всех этапах украинского государства и о том, что объединяет десятки поколений – тех, кто жил на этой земле тысячу лет назад, и тех, кто живет сейчас.

"И всегда на этой земле побеждает жизнь, одерживают верх ценности и наш характер. Лучше всего в наших людях, которые, несмотря на войну, слезы и боль сохранили в себе человека, берегут друг друга, а значит – берегут свое государство", – отметил Зеленский.

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