'Многим известно, кто его взорвал': Трамп напомнил, что был против строительства российского газопровода 'Северный поток'. Видео

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о подрыве "Северного потока". По его словам, и так известно, кто это сделал, но на самом деле именно он был первым "подрывником", поскольку выступал против строительства этого российского газопровода.

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Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в ходе мероприятия, посвященном спортивным событиям. Он также не забыл вспомнить "незлым тихим словом" своего предшественника Джо Байдена.

Журналист скандального вебсайта финансовых новостей Zero Hedge, поинтересовался у Трампа, не хочет ли он провести официальное расследование подрыва "Северного потока". При этом репортер "ошибочно" причислил Трампа к тем, кто отрицал причастность России к подрыву.

"Хотя это совсем не связано со спортом, но я давно хотел задать вам этот вопрос, а именно: 2,5 года назад взорвали трубопровод "Северный поток", и несмотря на то, что говорили такие люди, как Джон Бренан и все "ястребы", вы были одним из тех, кто сказал, что Россия, вероятно, не взрывала свой собственный трубопровод", – начал журналист Zero Hedge.

Однако Трамп доказал ему и всем остальным, что с памятью у него все хорошо, и возразил журналисту.

"Я сказал, что Россия его взорвала", – подчеркнул президент Трамп.

Дослушав вопрос до конца, Трамп сказал, что может без расследования самостоятельно узнать, кто подрывник, и для этого не понадобится много денег и затрат. По его словам, ответ и так известен.

"Пожалуй, если бы я спросил определенных людей, я бы смог вам сказать, не тратя много денег на расследование. Я думаю, что многие люди знают, кто его взорвал", – сказал президент США.

После этого Трамп заявил, что именно он был первым подрывником "Северного потока", и в очередной раз обвинил Байдена.

"Вообще-то, это я первым "взорвал" проект, потому что не позволил его построить. А когда Байден пришел, он дал добро на строительство. Это очень интересно", – сказал Трамп.

Стоит отметить, что издание Zero Hedge, журналист которого задал вопрос Трампу о подрыве газопровода, в 2022 году разведка США обвинила в распространении российской пропаганды.

Однако Трамп спокойно общается с представителем этого веб-сайта, в отличие от корреспондента одной из самых влиятельных американских газет The Wall Street Journal (WSJ), с которым президент США отказался общаться.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналиста WSJ о переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер нахамил корреспонденту и назвал издание WSJ "гнилой газетой".

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