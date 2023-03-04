Мир теряет страх перед РФ, российское руководство будет наказано за вторжение в Украину, – президент Латвии

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что мир теряет страх перед страной-агрессором Россией. Он сказал, что все государства должны работать над над, чтобы привлечь Кремль к ответственности за полномасштабное вторжение в Украину и преступления против украинского народа.

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Об этом политик сказав во время выступления на конференции United for Justice во Львове в пятницу, 3 марта, передает УНН. По его словам, настало время развития международного права и создания механизма для того, чтобы наказать российское руководство за начатую в Украине войну.

Левитс отметил, что его страна также пережила российскую диктатуру, но справедливость так и не пришла, поэтому сейчас пришло время, чтобы изменить эту модель.

"Мы должны наконец привлечь Россию к ответственности за ее преступления – от российского руководства до каждого российского солдата, который убивает, насилует, уничтожает", – подчеркнул президент Латвии.

Политик напомнил, что прецеденты создания международных и гибридных трибуналов уже есть, но копировать их нельзя. Он отметил, что речь идет о Международном уголовном суде для бывшей Югославии и Чрезвычайных палатах в судах Камбоджи. В то же время Левитс подчеркнул, что в случает российской агрессии против Украины "нужно создать что-то новое".

Ранее вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк сообщала, что президент Латвии готов стать адвокатом Украины в создании спецтрибунала для России. Эгилс Левитс уже поднимает вопрос поддержки Украины на всех международных встречах.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Латвии Эгилс Левитс и глава украинского государства Владимир Зеленский во Львове почтили память павших в войне с Россией украинских воинов. Также политики провели переговоры и подписали важный документ.