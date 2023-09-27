Миллиарды нуждаются в надзоре: что стоит за назначением США нескольких контролеров за помощью Украине

С начала полномасштабного вторжения России США выделили 113 миллиардов долларов на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины.

Администрация действующего президента Джо Байдена в очередной раз обратилась в Конгресс с просьбой выделить еще 24 миллиарда долларов на нужды нашей страны. Такой шаг получил яростное сопротивление республиканцев, имеющих большинство в Конгрессе. Приспешники Трампа уже долгое время выступают за ограничение украинской помощи, аргументируя тем, что часть денег идет не по назначению и призывают усилить надзор, чтобы предотвратить мошенничество и злоупотребления.

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"Если администрация Джо Байдена хочет сохранить поток поддержки для Киева, ей нужно будет представить законодателям и американскому народу более убедительную и честную аргументацию по ожидаемым расходам и продолжительности военных усилий", – пишут американские СМИ.

Чтобы получить более убедительные доводы в этой борьбе, в Украину и прибыли ревизоры со стороны США.

Что стоит за появлением в Украине контролеров с помощью уже поступившей и выделенной в будущем – в материале OBOZREVATEL.

Контроллер, ревизор или надзиратель

США назначили ведущего генерального инспектора Министерства обороны Роберта Сторча главным контролером с помощью Украины. К новой должности он приступит уже 18 октября.

Сторч будет работать с Государственным департаментом и наблюдателями USAID для наблюдения за приблизительно 113 миллиардами долларов помощи. Эти средства были направлены Украине и другим странам с начала полномасштабной войны в прошлом году.

Команда Сторча будет представлять ежеквартальные отчеты Конгресса о ходе оказания и использования военной помощи.

"Назначение главного генерального инспектора поможет обеспечить поддержку Конгрессом обороны Украины наиболее ответственным и эффективным способом", – заявил сенатор-республиканец Роджер Викер.

Ознакомительный визит

В начале года Сторч уже посещал Украину. Американское чиновник пообщался с уже эксминистром обороны Украины Алексеем Резниковым. По официальным сообщениям, они обсудили войну, поставки украинской армии вооружения от Вашингтона и его учет.

Вместе со Сторчем тогда Украину посетила и делегация инспекторов по надзору за использованием западной помощи. Инспекторы оценили логистическую программу.

"Наши партнеры убедились, что все доставляемое из США в соответствующем количестве вооружение и оборудование эффективно применяется украинскими защитниками. И главное: наши партнеры, как и мы, уверены: Украина победит. И они с нами рядом на всех этапах этой борьбы со злом мирового масштаба", – подчеркивал тогда Резников.

Со своей стороны, американские чиновники тогда также отмечали, что не видят никаких признаков злоупотребления бюджетной или оборонной помощью Украине. Мол, США имеют высокое доверие к поступающему в Украину процессу распределения бюджетной помощи, а власти страны не видят признаков того, что распределение такой помощи страдает от коррупции и негативно влияет на безопасность и оборонные системы.

Через несколько месяцев после этих заявлений, сначала Алексей Резников подает в отставку с должности министра обороны, а чуть позже Роберт Сторч назначен главным контролером с помощью, с которой будто бы нет никаких проблем.

Трамп атакует

По последним опросам, половина американцев выступает против того, чтобы Конгресс одобрял новые пакеты помощи Украине в тех размерах, которые были раньше. Конечно, Дональд Трамп, как любой циничный и опытный политик, и здесь четко играет на все более заметных противоречиях американского общества.

На своих встречах с избирателями он агрессивно заявляет, что "администрация Джо Байдена тратит на Украину миллиарды долларов налогоплательщиков вместо того, чтобы тратить их на нужды американцев".

"Сейчас Украина получает миллиарды долларов от американских налогоплательщиков. В случае переизбрания меня на пост президента США я немедленно инициирую расследование всех возможных правонарушений действующего главы государства и его семьи. Если Соединенные Штаты имеют десятки миллиардов долларов для отправки Украине, мы должны сделать все возможное , чтобы наши дети были в безопасности дома. Мы потратили триллионы в Ираке, триллионы в Афганистане и ничего не получили. Прежде чем мы построим нацию для остального мира, мы должны лучше построить безопасные школы для наших детей в нашей собственной стране", – отметил экспрезидент США.

Не отстают от одиозного политика и его однопартийцы. Чего только стоят последние резкие заявления спикера Палаты представителей США Маккарти, который в довольно агрессивной манере заявлял следующее: "У меня есть вопрос к президенту Зеленскому: где отчетность по поводу денег, которые мы уже выделили, каков его план по победе. Да, Россия – агрессор , но подотчетность Украины по расходам американских средств в интересах американских налогоплательщиков, и они хотят это знать".

Поддержал своего однопартийца и конгрессмен Майкл Уолтц, заявивший, что эпоха получения Украиной "открытого чека" от Конгресса закончилась, отметив, что по крайней мере половина республиканцев будет голосовать против увеличения помощи, если не будут выполнены конкретные условия Конгресса.

Он также добавил, что хочет, чтобы администрация Байдена обеспечила лучший учет помощи и четко объяснила, как она планирует способствовать прекращению войны. Уолтц также хочет увидеть новые финансовые обязательства от европейских партнеров. В противном случае, по его словам, он будет голосовать против.

Контроля много не бывает

Джо Байден 14 сентября объявил о создании новой должности – специального представителя США по экономическому восстановлению Украины. Возглавит новый офис 64-летняя Пенни Прицкер.

В этой роли она будет работать с украинским правительством, G7, ЕС, международными финансовыми институтами, международными партнерами и одним из наших крупных активов – американским частным сектором – чтобы помочь сформировать будущее Украины как процветающей, безопасной европейской демократии. Спецпредставитель Прицкер будет руководить усилиями по формированию приоритетов доноров через Межведомственную платформу координации доноров, чтобы привести их в соответствие с потребностями Украины и побуждать международных партнеров увеличить свою поддержку Украины.

Также в ее компетенции сотрудничество с правительством Украины, поскольку оно активизирует реформы, необходимые для завоевания будущего, открытие экспортных рынков, мобилизацию прямых иностранных инвестиций и ускорение восстановления экономики, отметили в Государственном департаменте США.

"Для того чтобы получать средства от Соединенных Штатов, теперь будут определенные условия. Это не должно удивлять никого в Украине. Причина – то, что наше правительство хочет видеть, как Украина добивается прогресса в разных сферах. Мы хотим видеть среду, благоприятную для частных инвестиций. Это будут условия, которые будут гарантировать, что вы должным образом распоряжаться деньгами", – отмечала спецпредставитель США в интервью украинским СМИ.

Со своей стороны, Пентагон также создал новую команду в Украине для более эффективного мониторинга помощи в сфере безопасности. В организации сообщили, что высокопоставленный представитель США заработал в Украине в конце августа, а дополнительный персонал ожидается до конца сентября.

Это стало первым случаем, когда у генерального инспектора обороны будет представительство в Украине с начала вторжения России в феврале 2022 года.

Реформы в обмен на помощь

Из Белого дома в адрес премьер-министра и Офиса президента Украины было отправлено письмо с определением реформ, которые украинским властям следует провести, чтобы и дальше получать военную и другую помощь от США. В частности, они касаются функционирования Наблюдательных советов Государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти.

Посольство США в Украине сообщило, что Соединенные Штаты предоставили предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе.

Также в дипломатическом ведомстве уточнили, что этот список был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу.

Контроль США позволяет отвергнуть все обвинения

Народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко не видит никаких угроз для Украины в связи с назначением США главного контролера за помощью.

По его мнению, такой шаг наоборот усилит доверие между странами, снимет вопросы и сомнения со стороны некоторых американских политиков и, в конце концов, будет способствовать увеличению американской военно-технической помощи.

"Если говорить о назначении Роберта Сторча, то это положительная новость, – говорит Александр Мережко. – Дело в том, что накануне президентских выборов в США из уст некоторых республиканцев будут чаще звучать тезисы о необходимости контроля над американской помощью Украине. Это также необходимо для некоторых республиканцев, которые ссылаются на мнение своих избирателей о необходимости проверять, как Украина использует американскую помощь. Со стороны Украины также работает специальная временная комиссия, которая занимается вопросом контроля над предоставлением вооружения США, в состав которой вхожу также и я. Это определенная гарантия правильного использования американского оружия", – подчеркивает Александр Мережко.

По словам народного депутата, в этой ситуации назначение такого контролера снимает много вопросов и в глазах американцев является гарантией того, что финансовая и военная помощь используется Украиной правильно. Таким образом, устраняется риск политических спекуляций на эту тему.