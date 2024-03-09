Макрон провоцирует, а Шольц боится милитаризации: New York Times рассказала о спорах политиков из-за войны в Украине

В последние дни разногласия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем еще больше усилились из-за взглядов на войну в Украине. Политики не могут прийти к общему мнению о том, как противостоять российской агрессии и сдерживать ее.

Недавно Макрон повторил заявление о вероятности отправки войск в Украину, отметив, что "Европе придется перестать быть трусами". The New York Times рассказала, как споры между Макроном и Шольцем могут повлиять на политическую стабильность в Европе.

Высказывание французского президента о трусливости Берлин воспринял как оскорбление послевоенной истории после травмы, нанесенной нацистами. Министр обороны Германии Борис Писториус ответил, что Европе не нужны дискуссии о том, чтобы иметь больше или меньше смелости.

Аналитики уверены, что сейчас не самое лучшее время для выяснения отношений между странами Европы, однако Макрон и Шольц, вероятно, далекие от того, чтобы продемонстрировать единство цели и европейское лидерство в своем стремлении противостоять российскому диктатору Владимиру Путину.

Напряженность между Германией и Францией отражает различия в личных стилях, а также столкновение национальных интересов, обусловленных внутренней политикой. Реакция Шольца и Макрона на российскую агрессию стала частью их сложных отношений. Летом 2022 года Макрон призывал "не унижать Россию и создать порядок европейской безопасности, включающий мнение Москвы", но с тех пор он кардинально изменил свои взгляды.

Теперь президент Франции открыто говорит об опасности, которую РФ представляет для Европы, особенно с учетом того, что вероятность нового президентства Дональда Трампа в США становится все более серьезной.

По мнению аналитиков, Макрону комфортно быть провокатором, ведь он считает себя разрушителем ленивого мышления, что проявляется в его предположении, о том, что "не следует исключать отправку западных войск в Украину". При этом канцлера ФРГ он считает чрезмерно осторожным и слишком зависимым от США, которые больше не желают тратить большие суммы денег на помощь Украине.

Также президент Франции обеспокоен тем, что Шольц не полностью осознает важность принятия обязательств Европы по объединенной обороне, необходимой в течение многих лет конфронтации с Москвой. Более того, Германия скептически относится к коллективной реакции Европы на агрессию РФ и считает, что европейская "стратегическая автономия" подразумевает слишком радикальное освобождение от Вашингтона.

Макрон заявил, что победа над Россией должна быть целью Запада, отвергая предпочтительную немецкую формулировку о том, что РФ просто не должна победить. Но по мнению Германии подобные заявления французского президента о войне и его планы относительно Европы часто лишены дорожной карты. Поэтому такие разногласия могут потребовать от обоих политиков новой приверженности дипломатии.

Напомним, Франция намерена создать коалицию стран, руководство которых будет готово направить свои войска в Украину. По словам французского министра иностранных дел Стефана Сежурне, страна-террорист Россия не должна указывать Европе, как помогать Украине в ближайшие месяцы или годы.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает сценарий отправки войск на территорию Украины – если российские оккупанты смогут прорвать фронт в сторону Одессы или Киева. Об этом президент говорил с лидерами основных политических партий страны на встрече, организованной 7 марта.