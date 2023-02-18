Блог | Сергей Климовский: Лукашенко выпросил у Кремля разрешение на контакты с Западом

Цели визита главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Минск с 13 по 14 февраля достаточно прозрачны, вопреки тому, что он проходил в режиме секретности и конспирации, насколько это было возможно. Но шила в мешке не утаишь.

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Для начала следует ответить на вопрос как самолёт Сийярто попал в Минск, если между ЕС и Беларусью два года нет авиасообщения, а небо над Украиной закрыто для гражданской авиации из-за войны. Очевидно, что попасть он мог только через Польшу, которая 10 февраля закрыла пункта пропуска Бобровники в Беларусь. Закрыла, так как лукашенко, несмотря на все уговоры Варшавы, приказал 8 февраля держать восемь лет в тюрьме Анджея Почобута, журналиста и активиста Союза поляков за обличение его режима. Почобут провёл в тюрьме уже два года и Варшава надеялась, что лукашенко всё-таки уймётся и выпустит его. Но он это не сделал и получил в ответ удар – между Польшей и его БССР остались работать из восьми только два пункта транзита и малой пропускной способности. Варшава не объявила, на какой срок закрыла Бобровники, чем дала понять: это продлится до тех пор, пока Почобут не выйдет из тюрьмы. Пострадали не только лукашенко, но также РФ, Германия и Франция, ведущие через Польшу торговлю с РФ.

Пропагандисты лукашенко сами два года поднимают время от времени тему, что Анджей Дуда может направиться войска для защиты поляков в Беларуси. Так что, из-за Почобута отношения опять обострились и в этот момент Будапешт обратился к Варшаве с просьбой пропустить самолёт Сийярто в порядке исключения. Время просьбы совсем не удачное, но Варшава согласилась, так как об этом просили не только Будапешт, но и Париж с Берлином, которые 13 февраля обновляют на сайтах своих МИД совет немцам и французам держаться подальше от Беларуси. Париж и Берлин мягко продемонстрировали поддержку стремлению Варшавы добиться освобождения Почобута. У Сийярто появилась задача пояснить это лично лукашенко.

Так у визита Сийярто появилась новая цель, притом, что в Минск он летит совсем не из-за Почобута. Лукашенко выслушивает Сийярто, но даже не обещает выпустить Почобута, из-за чего МИД Польши 16 февраля заявляет, что решение о закрытии погранперехода Тересполь, одного из двух ещё действующих, уже лежит на столе. Раннее, 14 февраля Литва закрывает один из двух железнодорожных переходов в Беларусь, а 16 февраля сообщает о прекращении сотрудничества с белорусскими таможенникам на всех автомобильных пунктах пропуска. Это означает, что Литва их не закрывает, но будет пропускать автомобили выборочно на своё усмотрение. Возникает призрак транспортной изоляции Кролевецкого анклава РФ, и всё из-за того, что лукашенко не выпускает Почобута.

В результате польские СМИ пишут: закрытие двух последних пограпереходов Тересполь и Кукурыки приведёт к полной изоляции лукашенко и станет "ядерным" ударом по диктатору. В это же время Сийярто написал – Венгрия намерена продать лукашенко лекарств уже не на 60 млн долларов, а гораздо больше, благо ЕС не запрещает продавать их и продукты в БССР и в РФ. Ещё он намерен восстановить культурный и научный обмен между Венгрий и БССР. Как он собирается делать это при закрытых границах – не понятно. Вероятно, венгерские певцы и лекарства будут попадать в Минск через Турцию и далее через РФ.

Главной целью визита Сийярто было, разумеется, не восстановление культурного обмена и торговли, как официально заявили по окончанию встречи, а восстановление каналов тайных контактов лукашенко с Европой и Америкой, потерянных после смерти Макея. Одиозный украинофоб и москволюб Сийярто для этого подходил идеально. Орбан с удовольствием и сам бы слетал, но это означало бы признание Венгрией лукашенко президентом, поэтому полетел Сийярто.

Но Кремль разгадал эту конспирацию, несмотря на то, что лукашенко решил прикрыться ОДКБ, генсек которого "случайно" гостил в эти дни у него. Лукашенко усадил перед собой отставного казахского генерала и наговорил ему с три короба, что все страны ОДКБ должны определиться со своей позицией в российско-украинской войне, и выложил это в публичное пространство для успокоения Кремля и создания себе алиби.

Но в Кремле не дураки сидят, и прекрасно знают, что после вторжения 24 февраля ОДКБ стала фикцией, существующей лишь на бумаге. ОДКБ второй год не может определиться, где проводить свои учения, и пристаёт с этим к Кыргызстану. Больше просто не к кому, так как Армения и Казахстан отказываются, а в Беларусь на учения никто не приедет из-за её участия в войне против Украины. Остаются РФ, Кыргызстан и Таджикистан.

РФ отпадает, так как под новостью "В россию вошли на учения армянские, кыргызские, казахские и таджикские войска" в комментариях напишут, а также украинские, эстонские, литовские и другие. Спецслужбы РФ будут бессильны перед таким всемирным троллингом и в Кремле всё это не переживут.

В Таджикистане их проводить нельзя без решения его спора о границе с Кыргызстаном и без разрешения Пекина. Таджикистан пока спор не решится так, как он хочет, кыргызские войска к себе не впустит, а Москва потеряла главный рычаг давления на него после ухода войск США из Афганистана. Таджикский правитель Рахмон тогда здраво оценил ситуацию, понял, что талибы за ним не придут, и ушёл под "крышу" Китая. Талибы пуштуны и Рахмон им не нужен. Прийти за ним они могут только вместе с афганскими таджиками, потомками тех, кто воевал с Рахмоном и русскими в 1990-ые. Но эти таджики в контрах с пуштунами-талибами. Поэтому разговоры осенью 2021 г. об их скоплениях на границе с Таджикистаном были "белым шумом" с элементами ИПСО.

Таким же, как и уверения Арестовича в марте 2022 г., что в апреле перевалы Афганистана освободятся от снега и талибы войдут в Таджикистан и дойдут до Урала. Но талибы всё не шли, а Москва летом снимала свои войска с таджикско-афганской границы и перебрасывала в Украину, так как знала, прорывать её никто не будет, и что Рахмон заручился на этот случай поддержкой Пекина. По этим причинам Рахмон в присутствии Си Цзиньпина смело поучал путина в Самарканде на саммите ШОС, как тот должен разговаривать с таджиками.

Талибы так до сих пор и не знают, кто такой Арестович, и что он предсказал год назад их вход в Таджикистан. Поэтому глава МИД талибов Амир Хан Муттаки не упомянул его в своём выступлении 15 февраля по телевидению в связи с 34-ой годовщиной вывода войск СССР из Афганистана, когда потребовал от Москвы и её СМИ прекратить распространять фейк о тысячах вооружённых боевиков, якобы скопившихся на границе с Таджикистаном. В Афганистане, похоже, тоже считают СМИ Коломойского, визитной карточкой которых стал Арестович, частью СМИ РФ.

В такой ситуации Москве для проведения учений ОДКБ остаётся только Кыргызстан, где в 2022 г. тоже от них отказались. На днях Москва таки выторговала у Кыргызстана согласие на их проведение в этом году, но без указания сроков. Поэтому в Кремле не только не поверили в искренность обращения лукашенко к ОДКБ сплотиться против Украины, но и заподозрили его в двойной игре и пригрозили ударить по нему лососем и путиным.

Россельхознадзор 14 февраля вдруг заявил, что лукашенко продаёт РФ под видом лосося с Фарерских островов лосось совсем из другой страны и весьма враждебной. В этот же день песков тоже внезапно завил, что 17 февраля с инспекцией в Минск может нагрянуть путин, чтобы разобраться, в какие игры играет лукашенко с Сийярто.

Если угроза инспекцией путина понятна, то угроза с лососем требует пояснений. Самой враждебной РФ страной в феврале стала Норвегия, крупнейший производитель лосося в Европе, и Россельхознадзор начал подводить лукашенко под статью "Торговля с врагом".

После подрывов в конце сентября 2022 г. трёх газопроводов "Северного потока" прошло четыре месяца и в Кремле были разочарованы, что за это время европейцы не только ничего не сделали, чтобы их починить и не замёрзнуть, но даже не опубликовали результатов своих расследований. Зато ряд стран выставили счета "Газпрому" за срыв контрактов о поставке газа.

В Кремле, когда взрывали трубы, полагали, что "Газпром" легко отобьётся от этих исков, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства в виде взорванных труб. Но в Кремле упустили из виду, что у "Газпрома" монополия на продажу газа по трубам из РФ и ничто не мешало ему всю зиму выполнять контракты и поставлять газ через Польшу и Украину. Но он этого не делал и теперь попала в вилку – плати или качай и плати. "Газпрому" предстоит уплатить штрафы и неустойку, даже если он сейчас буде лихорадочно качать газ через Украину и Польшу.

В Кремле наконец–таки поняли, что зря взорвали газопроводы и что это не освобождает "Газпром" от обязательств по поставкам. На осознание этого отреагировали чисто по-русски – начали бурную информационную кампанию в РФ, что это якобы норвежцы и американцы вместе или по отдельности взорвали три из четырёх труб "Северных потоков". Почему не взорвали четвёртую трубу из "Северного потока-2" пока никто не объяснил. Но втолковали, что идея подрыва труб была однозначно норвежцев, чтобы убить "Газпром" как конкурента и занять его место на рынке газа в ЕС. Самая распространённая версия: идея была норвежцев, но они не могли её сами реализовать и привлекли водолазов ЦРУ. По уверениям российских "расследователей", США и сами были в этом заинтересованы, чтобы заполнить ЕС своим сжиженным газом. В Ютубе такие "расследования" набирают свыше 300 тыс. просмотров и комментарии к ним переполнены призывом "Отмстим неразумным норвегам".

Пытливые умы россиян впились в римскую формулу "Ищи, кому выгодно" и забыли о всём остальном. Включая то, что "Газпром" в августе и сентябре сам остановил прокачку по "Северному потоку" и без взрывов стал пустым местом. Катар и Австралия производят в три раза больше сжиженного газа, чем США, но оказались у них вне подозрения, как и Малайзия с Нигерией, занимающие следующие строки. Российскую публику зачем-то накачивают ненавистью к норвежцам. Вероятно, в Кремле готовятся официально обвинить Норвегию в подрыве "Северного потока".

В этой ситуации лукашенко не захотел, чтобы в пятницу в Минск прилетела тушка путина и отхлестала его по щекам лососем. Поэтому в четверг лукашенко сделал встречный ход – собрал большую пресс-конференцию, где опять наговорил с три короба о себе, о войне и об Украине. В итоге похвастал, что может устроить встречу путина с Байденом, когда тот между 20 и 22 февраля будет в Польше. Лукашенко так увлёкся, что начал красочно описывать, как он будет принимать в Минске Байдена, где поставит его "Боинг", и как сведёт его с путиным.

В Кремле всё ночь фильтровали "пургу" от лукашенко и утром в пятницу песков известил, что Москва не верит в способность белорусского Ивана Сусанина свести Байдена с путиным. Но прилёт путина с лососем в Минск отменили, чтобы никто не подумал, что он как пацан сидит там все выходные, и ждёт, когда лукашенко отведёт его к Байдену.

Так как Кремль и лавров уже год лезут из кожи вон, чтобы организовать официальные, а не подпольные переговоры РФ с США, то инициативу лукашенко одобрили и ему разрешили восстановить контакты с Западом. Теперь Сийярто может летать в Минск каждую неделю, и это не будет нервировать Кремль. Осталось только договориться с Варшавой о пропуске его самолёта, у которой есть жёсткое требование – освободить Анджея Почобута. Вероятно, она добавит в этот список также других узников лукашенко и закроет все пункты пропуска, если они в ближайшее время не выйдут из тюрем. Москва останется даже без фарерского лосося, лукашенко без денег, а Сийярто придётся летать по маршруту Будапешт – Анкара – Ростов – Москва – Минск. В итоге у Кремля опять возникнет логичный вопрос: а в Минск-то зачем? Если обязательно нужен "батька", так скажи, свиснем, и он мигом прилетит.