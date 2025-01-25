Лукашенко в очередной раз избегает втягивания в войну против Украины накануне президентских выборов в Беларуси

В воскресенье, 26 января, в соседней с Украиной Беларуси пройдут очередные президентские выборы, на которые Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пятерых кандидатов – действующий президент Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Сергей Сиранков, Анна Канапацкая и Александр Хижняк. Ни у кого нет сомнений, что Лукашенко в седьмой раз подряд станет белорусским президентом, ведь местное законодательство не ограничивает количество президентских сроков.

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Украина не будет считать Лукашенко легитимным президентом Беларуси

На этот счет уже была обнародована позиция украинского внешнеполитического ведомства, в которой говорится, что Украина не будет признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. В частности, представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил: "26 января, то есть уже в это воскресенье, в Беларуси состоится голосование, которое хотелось бы назвать президентскими выборами, если бы на это были основания. Для нас в этом действе нет ничего неожиданного. И результаты его, в принципе, заранее известны".

Кроме того, было отмечено, что украинская позиция совпадает с позицией всего цивилизованного мира: "Мы солидарны с позицией государств-членов Европейского Союза, США, Канады, Великобритании и других демократических стран относительно отсутствия в настоящее время в Беларуси базовых условий для проведения честных и прозрачных выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ. Нет на сегодняшний день там таких условий и нет честных настоящих выборов".

Кроме того, 22 января Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает страны Евросоюза и международное сообщество не признавать президентские выборы, назначенные на 26 января в Беларуси.

Лукашенко усилил риторику об угрозах вокруг границ Беларуси

Также в МИДе Украины напомнили, что авторитарный режим Лукашенко остается союзником Путина в войне против Украины, что противоречит интересам белорусского народа. В этой связи необходимо обратить внимание на весьма интересные заявления белорусского президента, которые были обнародованы в последние недели. Так, во время визита и общения с работниками Минского автозавода президент Беларуси Александр Лукашенко прямо заявил, что "вооруженные банды у границы республики" все еще планируют захватить часть территории страны.

Также он добавил, что якобы ведется работа по противодействию этому: "Мы с ними работаем, образно говоря, они не отказались от того, чтобы где-нибудь кусок земли захватить и нам условия выдвинуть. Этого нельзя допустить". Кроме того, начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк заявил, что якобы финансируемая Западом белорусская оппозиция продолжает готовиться к перевороту, смещения власти в республике, рассматривая в частности силовой сценарий. Прямая речь: "Коллективный Запад пришел к осознанию своей неспособности совершить государственный переворот ни в Беларуси, ни в России, равно как и обеспечить победу киевского режима на поле боя. Поэтому блок НАТО, руководимый Соединенными Штатами, уже фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с Республикой Беларусь и Российской Федерацией".

Защищая собственные границы от мифических угроз, Лукашенко избегает втягивания в войну против Украины

Несмотря на определенную маразматичность данных заявлений высшего военно-политического руководства Беларуси, необходимо обратить внимание на очень важный аспект, который в них прослеживается. Речь идет о том, что своими заявлениями президент Лукашенко дает понять в первую очередь Владимиру Путину, что белорусские вооруженные силы заняты очень важным делом, а именно – охраняют границы от "вооруженных банд", мечтающих захватить территорию Беларуси. Тем более что в свое время, по словам Путина, именно "вооруженные банды" прорвались в Курскую область, из которой российская армия не может их выбить почти пол года.

Поэтому, намекает таким образом Лукашенко, белорусская армия никак не сможет помочь российской в войне против Украины. Кроме того, белорусский президент накануне выборов подает сигнал собственному населению о том, что границы надежно защищены и воевать на других территориях Беларусь не собирается. А репутация Лукашенко как надежного защитника страны подкрепляется заявлениями о мифических угрозах со стороны Украины, белорусских бойцов "Полка Калиновского" и со стороны стран НАТО – Польши и Литвы.

Итак, все это дает основания для вывода о том, что Александр Лукашенко в очередной раз находит возможность избежать самоубийственного решения о военном вмешательстве в российско-украинскую войну. Это выгодно отличает его от лидера КНДР Ким Чен Ына, который начал с поставок России боеприпасов, затем стал передавать ракеты и артиллерию, а в последние месяцы сумел направить военный контингент, который сейчас понес сокрушительные потери в боях против ВСУ в Курской области.