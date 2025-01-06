'Лукашенко не извинялся, потому что не за что': в Беларуси отреагировали на слова Зеленского о разговоре с извинениями

В Беларуси отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского по поводу разговора об извинении диктатора Александра Лукашенко в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Пресссекретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт цинично подчеркнула, что разговор состоялся благодаря сыну Лукашенко, но никаких слов прощения не было, потому что, якобы, не за что.

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Об этом пишут росСМИ. Также Эйсмонт отметила, что белорусский диктатор призывал садиться за стол переговоров.

"Разговор между президентами Беларуси и Украины в первые дни конфликта состоялся исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына белорусского президента Николая, который имел в телефоне личный контакт Зеленского", – говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря, Лукашенко утверждал, что конфликт якобы разразился на территории Украины и Зеленскому со временем придется брать на себя ответственность.

"Именно поэтому наш президент призвал сесть за стол переговоров, что и было сделано: 3 раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул. Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что", – процитировали слова Эйсмонт росСМИ.

Напомним, на подкасте Лекса Фридмана Зеленский рассказал, что Лукашенко после того, как Россия напала на Украину, извинялся перед украинским президентом за пуски российских ракет с территории РБ. Лукашенко уверял, что не контролирует ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA, Лукашенко попросил российского диктатора Владимира Путина разместить на территории Беларуси российскую ракетную систему "Орешник". По его словам, страну очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно вблизи границ Польши и Литвы.