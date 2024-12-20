Левченко объяснил, что стоит за словами Трампа о 'небольшом прогрессе' в переговорах о прекращении огня в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о "небольшом прогрессе" в переговорах по прекращению огня в Украине. Он подчеркнул, что Украина и Зеленский должны быть готовы к подписанию соглашения, однако не упомянул о готовности Путина и России к этому шагу.

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Эта позиция, вероятно, свидетельствует о том, что для Трампа давление на Украину более удобно, чем на Россию. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал дипломат Александр Левченко, бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (2010-2017 годы).

По его словам, сейчас главная проблема сейчас заключается не в Украине, а в России, демонстрирующей полную неготовность к переговорам. Это подтверждают ее действия как на Украине, так и на международной арене.

"Возможно, на Украину намного легче давить, чем на Россию. Поэтому пока вот такая формулировка. Президент Украины во время трехсторонней встречи в Париже и подтвердил, что мы готовы, в принципе, нет вопросов. Но ведь дело не в Украине, дело в России. Она не готова к этому.

Однако, вероятно, в дальнейшем у Трампа может измениться позиция по отношению к Кремлю.

"Поэтому пока дискуссия в этом поле ведется, но если Россия будет Трампу выставлять много своих "хотелок" и что-то там рассказывать снова об "Орешнике" и так далее, я думаю, что у следующего президента США может измениться позиция и по Кремлю", – считает дипломат.

Ранее аналитики ISW проанализировали заявления российского диктатора Владимира Путина, сделанные во время "Прямой линии", где он много говорил о войне в Украине. В частности, Путин заявил, что был "вынужден" начать полномасштабное вторжение из-за якобы отказа Украины выполнять Минские соглашения. Он также отметил, что Россия должна была начать вторжение раньше, чем в феврале 2022 года. Кроме того, Путин снова повторил свои ультимативные требования, озвученные ранее.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией нет смысла. Она отметила, что именно российский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать войну.

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