Кулеба провел 15 переговоров за 24 часа на Мюнхенской конференции по безопасности: о чем договорились

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба за последние сутки на Мюнхенской конференции по безопасности провел 15 переговоров. Среди тем бесед – ускорение поставок вооружения, санкции против России и украинская Формула мира.

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Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. "За последние сутки на Мюнхенской конференции по безопасности Дмитрий Кулеба провел дипломатический спринт. 15 переговоров за 24 часа, а также выступления, панельные дискуссии, интервью и пресс-конференции", – говорится в сообщении.

В МИД назвали политиков, с которыми встретился Кулеба. Среди них – генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, государственный секретарь США Энтони Блинкен, глава Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И, глава дипломатии G7, вице-канцлер Германии Роберт Хабек, министры иностранных дел Пакистана, Ирака, Бразилии, Японии, Швеции, сенаторы США и другие лидеры.

В ходе переговоров речь шла о быстрых поставках Украине оружия и боеприпасов и развертывании на полную мощность оборонной промышленности союзников.

Также обсуждались новые санкции против России, продвижение Формулы мира и поддержка важных для Киева голосований в ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, сравнил Украину с Давидом и призвал остановить российского агрессора. Он подчеркнул, что победе Украины нет альтернативы.