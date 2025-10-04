Дмитрий Кулеба в своём недавнем интервью Обозу высказался в том ключе, что при Трампе Штаты согласно своей традиционной "реалистической" политике не могут позволить Украине победить Россию, ведь более слабый должен подчиняться более сильному, ибо иначе рушится мировой порядок.

Бывшему министру иностранных дел, конечно, виднее, но я бы ещё добавил - с учётом опыта обеих мировых войн (и самой идеи создания НАТО!) - о роли в таких случаях коалиций или хотя бы просто союзников, способных существенно изменить баланс сил, что удаётся даже Северной Корее - правда, не в ту сторону, куда нам нужно.

Другое дело, что союзников ещё надо разбудить (как когда-то декабристы Герцена), что и пытаются сделать Украина да иногда (теперь уже всё чаще!) Штаты (Трамп - тот ещё декабрист!), но получается это почему-то лучше всех у Путина, пока Европа прикрывает своё срамное место Венгрией.

Дроны, останавливающие работу аэропортов чуть ли не по всей Европе, - в Мюнхене, в частности, только что пострадали из-за них около 6 тысяч застрявших пассажиров, - весьма мешают старой бабушке Европе делать вид, будто ничего особенного не происходит, и потихоньку заниматься своим любимым делом, то есть обеспечением невъебенных (в такое время!) социальных стандартов, поскольку ускоренно перенаправляют её дряхлый мозг наконец в правильном направлении.

И пока немолодой Трампушка (1946 г.р.), почти ровесничающий с самыми известными в мире асексуалками - послевоенной Европой и ООН (1945) и чуть старший, чем important/impotent НАТО (1949), забавляется с известным мордорским [президент-премьер-]алкашом в захватывающую игру с ядерными подлодками у российских берегов "Верю - не верю", Европа постепенно меняет своё лицо, долгие годы напоминавшее лицо британской королевы.

Впрочем, всё, кажется, пошло немного не так: лицо Елизаветы Второй неожиданно меняется почему-то на лицо хоть и гораздо моложе, однако же - Греты Тунберг (а может, тогда бы уж лучше королева?)…