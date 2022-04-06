Кто поддерживает Путина в войне против Украины: опубликована карту стран мира и их позиций

Появилась карта стран мира, поддержавших президента РФ Владимира Путина в войне, которую он развязал против Украины. Также на ней отмечены государства, вставшие на украинскую сторону.

Карту обнародовало издание The Economist. На ней отмечены и страны, которые воздержались (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, среди тех, кто поддерживает действия Москвы: Венесуэла, Куба, Никарагуа, Эритрея, Беларусь, Сирия, Мьянма и Северная Корея.

Среди тех, кто поддерживает Украины: почти все страны Европы, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония, США, Канада, Колумбия.

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Стоит отметить, что после зверств россиян в Буче и других городах, Китай выступил в поддержку Украины.

Впрочем, как сообщал OBOZREVATEL, Китай отказался вводить санкции против России. Из-за этого страна столкнулась с оттоком иностранного капитала.

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