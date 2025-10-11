Кремль преследует несколько целей: в ISW объяснили, что стоит за российскими угрозами Западу

Руководство страны-агрессора России продолжает угрожать Западу в рамках своей кампании, направленной на то, чтобы помешать Соединенным Штатам передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. В этом контексте россияне хотят представить дальнейшее соблюдение нового договора СНВ как значимую уступку на переговорах о прекращении войны в Украине.

Видео дня

В Кремле также намекают, что Россия может вскоре возобновить ядерные испытания, если западные страны предпримут аналогичные шаги. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Москва снова угрожает Западу

В последние недели в риторике кремлевских чиновников и непосредственно диктатора РФ Владимира Путина упоминался договор между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Накануне главарь Кремля заявил, что есть еще достаточно времени для продления нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений после того, как он истечет 5 февраля 2026 года. Также военный преступник отметил, что соглашение с США о контроле над вооружениями было бы "приемлемым и полезным" для России.

Заявления Путина являются продолжением риторики Кремля, которая направлена на то, чтобы представить приверженность России новому договору и потенциальным соглашениям о контроле над вооружениями как показатель добросовестности России в прекращении войны в Украине и значимую уступку, чтобы избежать участия в настоящих переговорах о прекращении войны.

Аналитики отметили, что бомбардировки России по Украине, неоднократные попытки затянуть переговоры и затем переложить вину за задержку на Украину, а также постоянные угрозы, включая бряцание ядерным оружием, в адрес Запада указывают на то, что Путин не заинтересован в мирном и справедливом завершении войны.

Ядерный шантаж

Комментируя в очередной раз информацию о вероятности передачи Соединенными Штатами крылатых ракет Tomahawk Украине, Путин пригрозил, что Россия усилит свою противовоздушную оборону в ответ на потенциальные поставки ракет. Вместе с тем военный преступник заявил, что Россия завершает разработку нового, предположительно ядерного оружия, о котором он вскоре объявит.

При этом источник в Кремле заявил, что Россия может вскоре возобновить ядерные испытания. Эксперты ISW продолжают оценивать, что Кремль пытается представить потенциальные поставки США крылатых ракет Украине как опасную эскалацию, чтобы удержать Соединенные Штаты от поставок такого оружия. Однако аналитики констатировали, что Кремль последовательно не реагировал, когда Запад в прошлом нарушал так называемые "красные линии" России.

Напомним, на Западе все больше крепнет уверенность, что Россия уже ведет против стран-членов НАТО гибридную войну, параллельно готовясь к реальному вооруженному противостоянию. Начать прямую агрессию в Западной Европе Москва может уже через несколько лет.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что страны Европы должны вместе реагировать на российские провокации, которые включают в том числе нарушение воздушного пространства стран ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!